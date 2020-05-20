وزير الخارجية يتفقد سير الأعمال بمنفذ «النويصيب» باليوم الأخير لخطة عودة المواطنين من السعودية

20 مايو 2020 || قام وزير الخارجية رئيس فريق عمل تجهيز عودة المواطنين إلى البلاد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بجولة تفقدية لسير أعمال الخطة في منفذ النويصيب الحدودي في ختام اليوم الأخير من المرحلة الخامسة من عمليات إعادة المواطنين العالقين في الخارج والمخصصة لعودة المواطنين الكويتيين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب الحدودي التي انطلقت بتاريخ 12 مايو الحالي واستمرت لغاية اليوم الأربعاء.

ورافق الشيخ أحمد الناصر في الجولة رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

كما قام الشيخ أحمد الناصر بجولة مماثلة في منطقة منتزه الخيران حيث تقدم في الجولتين بالشكر والثناء لكافة فرق العمل المعنية على جهودهم المبذولة لتسهيل إجراءات عودة المواطنين إلى البلاد.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمتها الفرق العاملة في الصفوف الأمامية الأولى نحو ضمان سلامة المواطنين العائدين إلى أرض الوطن والتي ساهمت وبكل اقتدار في نجاح تنفيذ عمليات الخطة وتفاصيلها.

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