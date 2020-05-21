الشاهين والدلال لتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم راشد الحقان

21 مايو 2020 || تقدم النائبان أسامة الشاهين ومحمد الدلال باقتراح برغبة لتسمية أحد المراكز الإسلامية وايضا احد المدارس باسم المرحوم بإذن الله راشد احمد علي الحقان.

ونص الاقتراح على ما يلي: إن دولة الكويت تميزت بالأدوار الخيرة لرجالاتها ونسائها محليا وعالميا ومن ابرز صور تميزها تصدر عدد من رجالاتها الدعوة الى الله في شتى بقاع الأرض والسعي لنشر دين الله بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنه ،ومن ابرز هؤلاء الرجال العم الشيخ ” راشد احمد علي الحقان ” رحمه الله والذى وافاته المنية في يوم 26 رمضان 1442 ه الموافق 20 مايو 2020 م .

لقد كانت سيرة المرحوم بإذن الله الشيخ راشد احمد الحقان سيرة عطرة ومباركة فقد حمل مع اخوانه من اهل الكويت وغيرهم همّ نشر الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بأساليب كريمة وبخلق عالي مبارك.

لقد كان العم الشيخ راشد الحقان رحمه الله مدرسة في الخلق العالي فقد كان أبا وأخا لإخوانه ومحبيه، ومن الشخصيات الكويتية التي تجمع الناس على الخير وتسعى لعدم فرقتهم او اختلافهم.

لذا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي: قيام الجهات المختصة بالدولة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم بإذن الله راشد احمد علي الحقان، وكذلك قيام وزارة التربية بتسمية احد المدارس باسم العم الفاضل والشيخ الوقور ” راشد احمد علي الحقان ” رحمه الله تقديرا لدوره المبارك محليا وعالميا.

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