الطبطبائي يطالب رئيس الوزراء بإنصاف الباحثين الكويتيين في معهد الأبحاث

21 مايو 2020 || حذر النائب عمر الطبطبائي من اتخاذ فيروس كرونا شماعة لكل المشاريع الفاشلة، مطالباً رئيس الوزراء بإنصاف الباحثين الكويتيين في معهد الأبحاث الكويتي.

وقال الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة إن وزير التربية ووزير التعليم العالي قد يكون هو الحلقة الأضعف بالوزارة والحكومة بسبب بطء اتخاذ القرارات حيال سوء التعليم وأيضا البطء في مواجهة تجاوزات معهد الابحاث والتي سبق ذكرها للوزير اكثر من مرة.

وأضاف” لن يثنينا شيء يا وزير التربية عن استخدام أدواتنا الدستورية” وأوضح الطبطبائي أنه يعمل منذ سنتين على موضوع الشبهات في معهد الأبحاث الذي تبلغ ميزانيته نحو ١٠٠ مليون انفقت على مشاريع فاشلة وتنفيع واستشارات، لافتأ إلى ان المشروع الوحيد الذي نجح هو مشروع مياه كاظمة .

وقال الطبطبائي إن لديه بيانات عن عقد لاحد المستشارين في المعهد استلم ٨ آلاف دينار عن عمل دام شهرا و٢١ يوما ، وعقد آخر لمستشار آخر يستلم ١٥ الف دينار عن عمل مدته ٤٤ يوما ، رغم ان لديه عقدا اخر مع جهة حكومية تربوية اخرى مدته سنه بقيمة ٢٦ الف دينار .

وعرض الطبطبائي عقد اخر لمستشار مدته ١٢ شهرا بقيمة ٦٤ الف دينار، مشيرا إلى أن هذا المستشارهو الذراع اليمنى لهم ، كما انه مستشار في المواشي ولكن يقوم بعمل أبحاث تكنولوجية وكل الأبحاث تكون عن طريقه .

واكد الطبطبائي أن لديه مستمسكات اخرى سوف تظهر في الوقت المناسب مبينا ان احدى القيادات التي تحدث عنها تم الاستغناء عنها الا انها مازالت موجوده بالرغم من ثبات الشبهات حولها والعذر الذي يسوقونه هو أزمة كرونا .

وطالب الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء بإنصاف الكويتيين الباحثين في معهد الأبحاث قائلا” إنه في المقابل يتم إيقاف الباحثين الكويتيين وعدم الاستعانة بهم كما أنه حينما يرغب الباحثون الكويتيون في حضور مؤتمرات بالخارج يتم رفضها بحجة عدم توفر الإمكانات المادية” .

«إع»