«الصحة»: 1041 إصابة جديدة بـ «كورونا» والإجمالي 18609.. وتسجيل 5 حالات وفاة

21 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 1041 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 129 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ1041 السابقة تضمنت «211 حالة لمواطنین كویتیین» و«325 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«177 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«139 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «383 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«275 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«173 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«107 حالات بمنطقة العاصمة الصحیة» و«103 حالات بمنطقة الجھراء الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «منطقة الفروانیة 116 حالة» و«منطقة خیطان 91 حالة» و«منطقة جلیب الشیوخ 91 حالة» و«منطقة المھبولة 79 حالة».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 181 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 13275 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعةالماضیة 454 شخصًا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغت 4757 مسحة، مشیرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 071ر261 ألف فحص.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 320 حالة من المصابین لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالة.

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