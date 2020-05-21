8 نواب يقترحون مشروعا باسم «وقف الكويت» لدعم الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الأزمات والأخطار

21 مايو 2020 || تقدم 8 نواب باقتراح برغبة مشترك بشأن تبني الأمانة العامة للأوقاف مشروعا باسم « وقف الكويت » لدعم الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الأزمات والأخطار.

وونص اقتراح النواب الثمانية وهم كل من محمد الدلال وأسامة الشاهين وعبد الله الكندري ونايف المرداس ومبارك الحجرف ومحمد براك المطير وعبد الله فهاد العنزي و د.

عادل الدمخي، على ما يلي: ” قال تعالى ” بلدة طيبة ورب غفور ” .

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لقد عرف عالميا ولله الحمد عن دولة الكويت اميرا وشعب وجهات رسمية حرصهم وعطاءهم المتميز في عمل الطيب والخيرودعم العمل الإنساني والخيري , ومن شواهد ذلك الأدوار الخيرية والإنسانية داخل الكويت وخارجها لمواجهة ازمة فيروس كورونا حيث امتدت يد الخير الكويتية الى كل الدول والشعوب والمحتاجين في الداخل وفي العالم .

كما تميز العمل الإنساني والخيري في العمل والبذل بما قامت به جمعيات خيرية ومتطوعين فرادى من جهود مساندة وداعمة للعمل الرسمي داخل الكويت, كما سارع الكثير من اهل الخير ومن تجار الكويت لبذل المال وببذل ما لديهم من إمكانيات لدعم الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الوباء جزاهم الله جميعا خيرا .

وأضافوا “استكمالا لتلك الجهود المباركة وحرصا على نيل رضا الله ابتداءا ثم سعيا لتحقيق مقصود الاية الكريمة ” بلدة طيبة ” باذنه تعالى , فانه يتطلب ابتداءا ان استكمال جهود العطاء الحالية عبر التفكير المؤسسي الفعال وذلك عن طريق تبني خطوات تضمن استمرارية مثل هذا العطاء مؤسسيا وكذلك اشراك عدد اكبر في تفعيل تلك الخطوات من الجهات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني والخيري .

ويتأتى هذا من خلال انشاء عمل مؤسسي يقترح ان يكون وقفية تتبناها وتشرف عليها الامانه العامة للاوقاف تتولى تلقي الأوقاف والتبرعات والهبات من كافة أنواعها ويكون هدفها ان تقدم الدعم بشكل مستمر اثناء الازمات والاخطار , ومن شان وجودها كاوقاف ان يشجع الكثير من المواطنين والمقيمين للتبرع ودعم هذه الجهود المباركة مع ضرورة ان تخضع انشطتها للرقابة من قبل الجهات الرقابية وتتحلى أيضا بالشفافية والاعلان بشان أنشطتها وبرامجها .

لذا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- قيام الامانه العامة للاوقاف بتبني مشروع والاعلان عنه باسم ” وقف الكويت ” وتخصص تلك الوقفية الدائمة لدعم الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الازمات والاخطار.

2- تعمل الامانه العامة للاوقاف بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية على تشكيل مجلس نظارة لادارة الوقفية يتم اختيارهم كل 4 سنوات مثلا ,يضم نخبة من المختصين في هذا المجال مع أهمية الاستفادة من خبرات اهل الاختصاص في العمل الخيري الكويتى رسميا ومن جمعيات نفع عام متخصصة في المجال الخيري.

3- تسعى الوقفية لاقامة برامج متنوعة في الاعداد لمواجهة الازمات والاخطار وفى دعم الجهود الرسمية والشعبية , كما ان الوقفية فرصة لتوظيف المواطنين في برامجها وانشطتها وادوارها .

«إع»