وزارة الصحة: 955 إصابة و9 وفيات جدیدة بفيروس كورونا .. والإجمالي يرتفع إلى 19564 إصابة و138 وفاة

22 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الیوم الجمعة تسجیل 955 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 19564 حالة في حین تم تسجیل 9 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 138 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ955 السابقة تضمنت «139 حالة لمواطنین كویتیین» و«319 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«196 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«111 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «332 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«197 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«188 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«126 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة» و«112 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «منطقة الفروانیة 119 حالة» و«منطقة جلیب الشیوخ 77 حالة» و«منطقة خیطان 67 حالة» و«منطقة السالمیة 66 حالة».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 180 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید – 19» وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 13911 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة 644 شخصًا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغت 3888 مسحة، مشیرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 959ر264 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني، موصیًا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 310 حالات من المصابین بمرض «كوفید – 19» لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5515 حالة.