الغانم: للمرة الثانية خلال أسبوعين سمو الأمير يركز على تحديات الغد

22 مايو 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن سمو أمير البلاد وفي أقل من أسبوعين يجدد وبشكل جلي واضح أهمية النظر إلى المستقبل وآفاق الغد كمرحلة جديدة لا تشبه الأمس.

وقال الغانم في تصريح صحفي إن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بمناسبة عيد الفطر السعيد ركزت، وللمرة الثانية خلال أسبوعين، على أهمية النظرة إلى الغد باعتبارها تحديًا وجوديًّا مهمًّا للكويت.

وأضاف الغانم ” سمو الأمير استخدم وبشكل غير موارب مصطلحات «النهج الجديد» و«المراجعة» و«التصويب» و«الاعتماد على النفس» وغيرها ليؤكد ما قاله قبل فترة بأن عالم البشرية بعد كورونا لن يكون كما قبله صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا”.

وقال الغانم إن دعوة سموه الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني إلى النظر إلى الغد كتحدٍّ مفصلي هي دعوة جادة ومستحقة وملحة وإن علينا جميعًا النظر إلى تلك الدعوة كاستحقاق وطني ضروري.

وأضاف الغانم أن دعوة سموه إلى نهج جديد يرسم مستقبل الكويت يتطلب عملًا وطنيًّا جماعيًّا وتعاونًا مثمرًا، مؤكدًا أن الكويتيين لن يخيبوا رجاء سموه وأن الشعب الكويتي سينجح في اختبار الغد كما نجح في الماضي عبر الكثير من المحطات.

واختتم الغانم تصريحه قائلًا ” نسأل الله – جلت قدرته – أن يحفظ وطننا وأميرنا وشعبنا من كل شر ومكروه وأن يسدد خطى الكويت على درب التقدم والازدهار إنه سميع مجيب”.