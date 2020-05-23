وزير «الأوقاف» : حكمة سمو الأمير المستقبلية تتطلب تضافر الجهود للنهوض بالوطن

23 مايو 2020 ||قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي إن حكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ‏الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ونظرته المستقبلية لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود للنهوض بالوطن من تداعيات أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف العفاسي في تصريح صحفي اليوم السبت أن كلمة سمو أمير البلاد التي تفضل بتوجيهها لابنائه يوم أمس عززت الثقة في نفوس ابنائه العاملين في مواجهة جائحة «كورونا».

وأكد على أن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سارعت بوضع خطتها منذ بداية أزمة «كورونا» من خلال دورها التوعوي والتوجيهي والارشادي في تذكير المواطنين والمقيمين على حد سواء بالالتزام بتعليمات السلطات الصحية بهدف نشر الثقافة التوعوية وفق منظور شرعي في كيفية التعامل مع الجائحة.

وبين أن الوزارة مستمرة بأداء دورها من خلال التواصل مع المجتمع عبر البرامج الإلكترونية المتعددة حيث أطلقت منصات تعليمية وتطبيقات توعوية ومسابقات شرعية تثقيفية ورسائل توجيهية من خلال برامج التواصل الاجتماعي والبرامج والفعاليات المختلفة.

وأوضح أن ذلك أثمر نجاحا كبيرا وحقق صدى مميزا لدى العديد من فئات وشرائح المجتمع خصوصا أنها جاءت في ظل ظروف صعبة نتيجة لتفشي فيروس «كورونا» لافتا إلى أن «الأوقاف» ستواصل العمل بعد شهر رمضان المبارك في أيام عيد الفطر السعيد من خلال العديد من البرامج المتنوعة.

وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد رفع العفاسي آسمى أيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية متمنيا من الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات وأن يرفع البلاء والوباء عن ربوع وطننا العزيز والعالم أجمع.