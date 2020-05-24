سمو رئيس الوزراء يزور عددا من النقاط الأمنية

24 مايو 2020 ||قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة عدد من النقاط الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في اطار جولته بمحافظات البلاد.

ورافق سموه خلال الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وعدد من المحافظين وكبار قادة الجيش والشرطة.

ونقل سموه تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما لابنائهما قادة وضباطا وافرادا من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لوزارتي الدفاع والداخلية على ما قاموا به من دعم كبير لجهود الحكومة في مواجهة هذه الأزمة الصحية اضافة الى مهام عملهم الاعتيادية.

ولفت سموه الى دور وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين المخازن الاستراتيجية والمناطق الأمنية ومساندتهما لوزارة الصحة ودعمهما للخدمات الطبية مشيرا الى عمليات التطهير والتعقيم التي نفذتها القوة البحرية بمختلف المناطق الحيوية في البلاد.

وأوضح سموه ان الازمة الصحية التي تدخل شهرها الرابع تواجه بعزيمة وجهد كبيرين منذ تفعيل خطة الطوارئ مؤكدا ان الجيش الكويتي كان في مقدمة الصفوف لدعم هذه الجهود “فمنذ اليوم الاول دعم سلاح الجو الكويتي عمليات الشحن للمواد الحيوية والضرورية وتنفيذه لهذه المهام بأسرع وقت ممكن ومساهمته في عودة المواطنين من الخارج”.

وأشاد سموه بتكاتف المواطنين والمقيمين وتفهمهم وتقبلهم للاجراءات القاسية في مواجهة هذا الوباء القاسي في كل تداعياته طوال الثلاثة أشهر الماضية منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ معربا عن الأمل في المضي قدما بنفس العزيمة والعطاء والجهد لحماية بلدنا وحماية مواطنينا والمقيمين على هذه الارض المباركة.

وشدد سموه مجددا على ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية وتنفيذ ما هو مطلوب في هذه المرحلة وهو ما يمهد للانتقال للمراحل القادمة بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا واستئناف المهام الحيوية في البلاد داعيا المولى القدير أن يكشف هذه الغمة ويزيل هذا الوباء عن وطننا في القريب العاجل.

كما قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة لنقطة أمنية تابعة للحرس الوطني في محافظة الجهراء اليوم الأحد.

ورافق سموه خلال الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وعدد من المحافظين وكبار قادة الشرطة والحرس الوطني.

ونقل سموه خلال الزيارة تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما لابنائهما قادة وضباطا وافرادا من منتسبي الحرس الوطني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سموه عن تقديره البالغ لرئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح لحرصهما الكبير على الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين مشيدا بالجاهزية والكفاءة العالية لمنتسبي الحرس الوطني.

ونوه سموه بدور الحرس الوطني في تفعيل خطة الدولة بمواجهة هذه الأزمة الصحية مشيرا الى ان الحرس الوطني يعد مكونا أساسيا بهذه الخطة في كافة القطاعات التي احتاجت الى مساندة.

وقال سموه “نحن لا نتحدث فقط عن تواجد الحرس الوطني مع وزارة الداخلية في اسنادهم للمناطق الحيوية في البلاد وتأمينها لكن أبعد من ذلك نتحدث عن وجودهم في الميادين التي نحتاجها في خطة مواجهة هذا الوباء سواء كانت في الموانئ او في المطار او في قطاع النفط او في الكهرباء والماء او في قطاع التموين او الجمعيات التعاونية”.

وأضاف سموه “كلما احتجنا لمساندة لأي قطاع في تفعيل الخطة نجد اخواننا في الحرس الوطني يقدمون ما نحتاجه وعلى استعداد لتقديم المزيد وهذا الأمر لن يتأتى الا نتيجة لتخطيط وتدريب مستمر”.

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