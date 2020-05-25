«الصحة»: 665 إصابة جديدة بكورونا .. وشفاء 504 خالات.. وتسجيل 9 حالات وفاة

25 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 665 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21967 حالة في حین تم تسجیل 9 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 165 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان لـ إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتتإصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال665 السابقة تضمنت «148 حالة لمواطنین كویتیین» و«195 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«96 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«73 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «200 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«190 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«130 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«90 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«55 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «منطقة جلیب الشیوخ 62 حالة» و«منطقة حولي 44 حالة» و«منطقة الفروانیة 43 حالة» و«منطقة خیطان 37 حالة».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 182 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15181 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة 82 شخصا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.