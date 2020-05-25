الحجرف: مجلس التعاون یواجه تحدیات غیر مسبوقة تتطلب التفكیر الجماعي والتعاون المشترك لمواجھتھا

25 مايو 2020 || اعرب الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور نایف الحجرف عن الفخر والاعتزاز بمسیرة المجلس وسیرة القادة المؤسسین لھذا الصرح المبارك، مشيرا إلى ان المجلس وھو على مشارف العقد الخامس من مسیرته المباركة یواجه تحدیات غیر مسبوقة تتطلب التفكیر الجماعي والتعاون المشترك لمواجھتھا .

جاء ذلك في كلمة للدكتور الحجرف الیوم بمناسبة الذكرى السنویة ال39 لقیام مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وانطلاق مسیرته المباركة من مدینة «ابوظبي» في دولة الإمارات العربیة المتحدة في 25 مایو 1981.

وقال الحجرف “واجھت مسیرة التعاون المشترك كثیرا من التحدیات خلال الأربعة عقود الماضیة كما شھدت كثیرا من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في مجالات عدة وعلى اكثر من صعید وبفضل من الله ثم بحكمة ورؤیة قاده دول المجلس حفظھم الله تمكن المجلس من تجاوز تلك التحدیات وفي نفس الوقت تمكن من الحفاظ على مكتسباته ومنجزاته لما فیه خیر ونماء وامن وازدھار دوله ومواطنیه”.

وأكد “ان الشعوب الحیة لا تقف عند الماضي إلا لاستلھام الدروس والعبر وبما لا یعطل أو یؤثر على ثبات مسیرتھا نحو المستقبل بكل ما یحمله من طموحات وآمال متوكلة على الله سبحانه ومرتكزة على جملة من الثوابت المشتركة ومؤمنة بقدرھا وخیارھا الاستراتیجي”.

وشدد على ان دول المجلس شعبا وقیادة تقدمیة في فكرھا تواقة للأفضل ترتكز على إرث زاخر من الإنجازات تحققت بسواعد ابنائھا وبوأتھا مكانة متمیزة اقلیمیا ودولیا فأصبحت مثالا ونموذجا للتنمیة الشاملة في وسط محیط مضطرب واضطلعت بدورھا مع المجتمع الدولي بوعي ومسؤولیة فأضحت صوتا للحكمة والسلام والتوازن على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وقال الدكتور الحجرف ان مجلس التعاون وھو على مشارف العقد الخامس من مسیرته المباركة لیواجه تحدیات غیر مسبوقة في نوعیتھا وتشعبھا تتطلب الیوم اكثر من أي وقت مضى التفكیر الجماعي والتعاون المشترك لمواجھتھا والتعامل مع تداعیاتھا تنفیذا لما ورد في النظام الأساسي الصادر في عام 1981 وما تضمنته رؤیة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود لعام 2015 وما ورد في البیان الختامي لقمة «الریاض» في دیسمبر 2019.

وبین الحجرف ان “الخلاف الخلیجي الذي یقترب من عامه الثالث لیشكل تحدیا لمسیرة التعاون الخلیجي كما یمثل ھما مشتركا لجمیع دول المجلس وھو الخلاف الذي ینھض بحمل ملفه صاحب السمو امیر دولة الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومنذ الیوم الأول وتحظى مساعي سموه بدعم خلیجي ودولي” .

لافتا الى “ایماننا كبیر بإذن الله بمعالجة ھذا الخلاف في إطار البیت الخلیجي الواحد وطي صفحته وضمان آلیة عادلة للتعامل مع أي خلاف قد یطرأ في المستقبل لا سمح الله تأكیدا على حیویة ودیمومة مجلس التعاون الخلیجي.

” واضاف “أما التحدي الآخر الذي یواجه مسیرة مجلس التعاون وھو على مشارف عقده الخامس فھو ما فرضتهجائحة فیروس كورونا المستجد من تحدیات كبیرة طالت جمیع مناحي الحیاة وأثرت على البشریة جمعاء الأمر الذي یتطلب منا جمیعا كمنظومة مجلس التعاون تعزیز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع عالم ما بعد فیروس «كورونا» بأبعاده الاقتصادیة والصحیة والاجتماعیة والأمنیة والعمالیة والاستراتیجیة حمایة لشعوبنا وصونھا لمكتسباتنا وتعزیزا لمسیرتنا المباركة وضمانا لمستقبلنا”.

وقال “ان عالم ما بعد فیروس «كورونا» وما یشھده من تغیرات كبیرة یتطلب منا استقراء المشھد العالمي الجدید والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطیاته وتحدیاته وذلك ضمانا وتعزیزا لمكانة مجلس التعاون الاستراتیجیة وحمایة وصونا لمكتسبات دوله وشعبه وتحصینا ودعما لاقتصاده وأمنه والاستعداد للتعامل مع التداعیات الاقتصادیة والتي تمثل اكبر تحد یواجه العالم والمتوقع استمرارھا لسنوات قادمة لن نكون بمعزل عنھا الأمر الذي یحتم استكمال تنفیذ الاتفاقیة الاقتصادیة وتسریع مشاریع التكامل الاقتصادي”.

وأكد الدكتور الحجرف “انه بتوفیق من الله ثم بحكمة ورعایة قادة دول المجلس حفظھم الله ورعاھم ووعي أبناءالخلیج سنتجاوز تلك التحدیات اكثر ثباتا واقوي عزیمة واشد منعة محافظین على مكتسبات المجلس ومجددین لأفكاره ومطورین لآلیات عمله لنضمن دوام فاعلیته وریادته استعدادا لمتطلبات مستقبل مجلس التعاون الذي سیبقى دائما الخیار الاستراتیجي لدوله فھو كالشجرة المباركة اصلھا ثابت وفرعھا في السماء”.

واعرب عن الشكر والتقدیر والإجلال لجمیع العاملین في الصفوف الأمامیة في مواجھة جائحة «كورونا» من جمیع القطاعات والجھات الرسمیة والأھلیة والتطوعیة ولجمیع منتسبي الأمانة العامة ومكاتبھا وبعثاتھا على ما یقومون به من جھود كبیرة ومقدرة لتعزیز مسیرة التعاون الخلیجي المباركة والدفع بھا الى الأمام مستذكرا بالتقدیر والإجلال من سبقني بتولي الأمانة العامة من الأمناء العامین السابقین ومساھماتھم الكبیرة عبر مسیرة المجلس المباركة.

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