«نزاهة»: إحالة شبھات الفساد إلى النیابة العامة متى ما ثبت توافرھا

25 مايو 2020 || أكدت الھیئة العامة لمكافحة الفساد«نزاھة» أنھا ستتخذ الاجراءات القانونیة اللازمة بإحالة وقائع شبھات الفساد إلى النیابة العامة متى ما ثبت توافرھا والتي تمثل اعتداء على المال العام بشكل مباشر أو غیر مباشر وسببت أضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة الكویت في المحافل الدولیة.

جاء ذلك في بیان صحفي صادر عن «نزاھة» الیوم في إطار تنفیذ تكلیف مجلس الوزراء لھا بأعمال اختصاصھا في سبیل فحص وجمع الاستدلالات بشأن ما أثیر بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول معاملات لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بشركات مقرھا الكویت أوجھات أو مسؤولین حكومیین مع احدى الشركات الصینیة والحكومة المالیزیة السابقة في مشروع یقام خارج البلاد.

وذكرت أنھا قامت فور تلقیھا ھذا التكلیف بالتنسیق والتواصل مع الجھات الوطنیة ذات الصلة بشأن جمع المعلومات والبیانات واجراء التحریات حول ھذه المعلومات المثارة ووضع آلیة لعقد اجتماعات متبادلة للقیام بھذا الأمر وفتح قنوات اتصال مع الجھات المالیزیة النظیرة من أجل الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الطرف المالیزي والتي من شأنھا تمكنھا مع جمع خیوط الشبھات المثارة وصولا للحقیقة.

ودعت «نزاھة» كل من لدیه أي معلومات أو بیانات حول الوقائع والمعلومات المثارة للمبادرة بالتواصل مع الھیئة عبر البرید الالكتروني السابق الاعلان عنه أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومیة.

وأكدت على ضمان سریة المعلومات وتوفیر الحمایة القانونیة المقررة لجمیع من یدلى لھا بالمعلومات.

«إع»