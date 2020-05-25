الناطق ياسم الحكومة: إلزام الشركات بتوفیر سكن خاص للعمال لدیھا الذین تتأكد إصابتھم بفیروس كورونا

تحويل الصالات الریاضة بنادي التضامن إلى وحدة طوارئ میدانیة لمساندة مستشفى الفروانیة

إنشاء مصانع خاصة بالمنتجات التي تنتجھا المزارع ضمن حدود الحیازة الزراعیة25 مايو 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء أصدرعددا من القرارت التي تتعلق بالمحاجر الصحیة وتأمین سكن للعمال المصابین بفیروس كورونا المستجد إضافة إلى جانب قرارات تتعلق بتنمیة الثروة الحیوانیة.

وأوضح المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد الیوم عبر تقنیة الاتصال المرئي في قصر السیف عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن المجلس قرر التالي: 1 – تكلیف الھیئة العامة للریاضة بتسلیم الصالات الریاضة بنادي التضامن إلى فریق عمل توفیر وتجدید المحاجر الصحیة ومراكز الإیواء لتحویلھا إلى وحدة طوارئ میدانیة لمساندة مستشفى الفروانیة.

2 – إلزام كافة الشركات بتوفیر سكن خاص للعمال لدیھا الذین تتأكد إصابتھم بفیروس كورونا المستجد مع تزویده بكافة الاحتیاجات الأساسیة والضروریة لھم ومراعاة تطبیق الاشتراطات الصحیة التي تقررھا وزارة الصحة.

3 – تكلیف وزارة المالیة بتخصص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسیة لبضع الحالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد مع توفیر كافة الخدمات اللوجستیة والخدمیة بھما.

4 – تكلیف الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة بالتالي: 1 -التنسیق مع شركة مطاحن الدقیق والمخابز الكویتیة لدراسة المقترح المقدم من الشركة واتخاذ الإجراءات التي تراھا مناسبة التي تضمن وصول الأعلاف إلى مستحقیھا بصورة سلیمة ومطابقة للمواصفات مما یشجع على توطین الماشیة في دولة الكویت وتنمیة الثروة الحیوانیة.

2 -التنسیق مع كل من بلدیة الكویت والھیئة العامة للصناعة والھیئة العامة للبیئة والجھات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانیة إنشاء مصانع للصناعات الخفیفة خاصة بالمنتجات التي تنتجھا المزارع وتكون ضمن حدود الحیازة الزراعیة مما یساھم في الاستفادة من الأغذیة المھدرة وتحویلھا إلى منتجات أخرى وأعلاف وأسمدة وغیرھا.

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