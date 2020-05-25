مجلس الوزراء : تنفيذ الأمر السامي بتكريم الفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا وتكليف «المالية » بالصرف

25 مايو 2020 || قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تنفيذ أمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي للفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا المستجد. ووافق المجلس الموافقة على أن يتم صرف المكافآت المالية عن فترة العمل اعتباراً من 24 /2 /2020 وحتى 31 /5 /2020 ، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي « Live Video Call » برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:تقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء .

ثم استعرض مجلس الوزراء مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي وجهها سموه لأبنائه المواطنين مؤخراً ، والتي جدد فيها سموه حفظه الله ورعاه الإشادة بالكوادر الطبية والتمريضية ممن هم في خطوط المواجهة الأمامية.

وكذلك القطاعات الأمنية كافة والوزارات والجهات الرسمية والأهلية والجمعيات الخيرية الذين شاركوا بصورة فّعالة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ولكل من تقدم بالمساهمات المالية والعينية لدعم جهود مكافحة هذا الوباء .

كما دعا سموه حفظه الله ورعاه للالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة وسائل الإعلام المختلفة دورها الإيجابي المسئول لدعم المجهود المشترك لدحر الوباء .

كما أكد سموه أهمية استخلاص المواعظ والعبر جراء هذه الجائحة التي ستترك تداعيات مباشرة ومؤثرة على مختلف نواحي الحياة ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة ومجلس الأمة وكافة مؤسسات المجتمع المدني اعتماد نهج جديد لمواجهة هذا التحدي الجاد وإعادة رسم كويت المستقبل .

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مؤكداً بأنها ستكون موضع اهتمام وتقدير وحرص على تجسيدها ، وتحقيق غاياتها ومراميها السامية .

وأكد المجلس كذلك على مشاركة سموه حفظه الله ورعاه في إدراك الأبعاد والتداعيات المترتبة على جائحة كورونا وما تستوجبه من اعتماد نهج عملي ينسجم مع تحديات المرحلة المقبلة والتي تتطلب المزيد من التكاتف والوعي والعمل الجاد ، مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يديم على دولة الكويت استقرارها وعزها تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما ، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وتنفيذاً لأمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي للفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فقد استمع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من وكيل ديوان الخدمة المدنية بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار الفيروس تقديراً لتضحياتهم وما يقدمونه من جهود جبارة في سبيل أداء مهمتهم الحيوية والوطنية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الآلية المقترحة في منح هذه المزايا التكريمية وأن يتم صرف المكافآت المالية الواردة بالآلية عن فترة العمل اعتباراً من 24 /2 /2020 وحتى 31 /5 /2020 ، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حول الوضع الصحي في دولة الكويت .

وأحاط المجلس علماً بفحوى الاتصالات التي أجراها مع نظرائه وزراء الصحة بدول الخليج العربي وبعض الدول الشقيقة والصديقة والتي تناولت مستجدات وتطـورات جائحـة كورونا وسـبل التنسيـق والتعــاون بهذا الشأن .

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد ، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس.

وقرر مجلس الوزراء الآتي :- – تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصالات الرياضية بنادي التضامن إلى « فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية ومراكز الإيواء » لتحويلها إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية .

– إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعمال لديها الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم ومراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة .

– تكليف وزارة المالية بتخصيص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسية لبعض الحالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ، مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والخدمية بهما.

– تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتالي :- 1- التنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لدراسة المقترح المقدم من الشركة واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة التي تضمن وصول الأعلاف إلى مستحقيها بصورة سليمة ومطابقة للمواصفات ، مما يشجع على توطين الماشية في دولة الكويت وتنمية الثروة الحيوانية .

2- التنسيق مع كل من « بلدية الكويت ، الهيئة العامة للصناعة ، الهيئة العامة للبيئة » والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة خاصة بالمنتجات التي تنتجها المزارع وتكون ضمن حدود الحيازة الزراعية ، مما يساهم في الاستفادة من الأغذية المهدرة وتحويلها إلى منتجات أخرى وأعلاف وأسمدة وغيرها.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .

وبهذا الصدد قد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفة لحادث تحطم طائرة باكستانية قرب مطار كراتش بجمهورية باكستان الإسلامية مؤخراً والذي أودى بحياة عدد كبير من ركابها ، وقدم خالص التعازي والمواساة للرئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي ولأسر ضحايا الطائرة خاصة .

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