العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى

٢- تمنح لهذا الوسام مكافئة تعادل راتبين في المرة الأولى وراتب أساسي سنوي للمكرم أثناء فترة خدمته .
٣- يعتبر هذا الوسام نوعاً من أنواع الخدمات الجليلة التي تؤخذ بعين الأعتبار لحاملة في المستقبل .
٤- يشمل الوسام المواطنين الكويتيين وأبناء الكويتيات وأبناء فئة البدون وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي فقط .
٥- الفئات الواجب شمولها بالتكريم من الدرجة الأولى هي « العاملين من وزارة الصحة ، الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ، الإعلام ، الاطفاء، التجارة، الخارجية ، الكهرباء والماء ، النفط ، الديوان الأميري مجلس الوزراء،مجلس الأمة ، الأوقاف ، العدل ، وزارة الشؤون ، وزارة الدولة للخدمات ، هيئة الإتصالات ، جهاز تكنلوجيا المعلومات ، المعلومات المدنية ، فرق التفتيش في هيئات البلدية ، هيئة القوى العاملة ، هيئة البيئة ، هيئة الغذاء ، هيئة الصناعة ، الطيران المدني، شركة الخطوط الجوية الكويتية، الموانئ ، الجمارك ، هيئة الطرق،هيئة الاعاقة.
٦- الفئات الأهلية المتطوعين المسجلين بالدفاع المدني بكافة الجهات الحكومية ، والقطاع الزراعي ، الجمعيات التعاونية بمختلف خدماتها ، شركات تعبئة الوقود ، شركة المخابز والمطاحن الكويتية، فرق متطوعين المناطق، شركة المواشي الكويتية ، المتطوعين بالسفارات والملاحق الثقافية والصحية لسفارات دولة الكويت في الخارج ، المتطوعين من القطاع الصحي الأهلي ، المتطوعين في البنوك والمؤسسات التجارية .