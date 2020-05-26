العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى

26 مايو 2020 || اعلن النائب فراج العربيد عن تقديمه اقتراح برغبة لتكريم المتطوعين في الصفوف الأولى جاء في نصه:تكاتفت الجهود لابناء الشعب الكويتي حينما ظهرت الاعراض الأولى لوباء فايروس كورونا ” كوفيد 19 ” وهب أبناء الكويت من جميع فئاتهم لتقديم أنفسهم للجهات المعنية للدفاع عن الوطن والمواطنين ، حيث تقدم الالاف للتطوع في كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم جهودهم وفقا لخبراتهم كل في مجاله، وبما أن الحكومة أعلنت عن نيتها تنفذ الأمر السامي بتكريم العاملين في الصفوف الأمامية لذا أتقدم بالإقتراح التالي لانصاف هؤلاء المتطوعين والعاملين بالصفوف الأمامية “الفئة الأولى” ١- تعتبر الفئات المذكورة في البند «5» من العاملين في القطاع الحكومي ضمن الصفوف الأمامية، وتمنح وسام تكريمي « شهادة وباج » عرفانا بما قدمته لوطنها ونذرت أنفسها لمواجهة هذا الوباء الذي يعتبر من أشكال الحروب التي يدافع فيها المواطنين عن وطنهم .

٢- تمنح لهذا الوسام مكافئة تعادل راتبين في المرة الأولى وراتب أساسي سنوي للمكرم أثناء فترة خدمته .

٣- يعتبر هذا الوسام نوعاً من أنواع الخدمات الجليلة التي تؤخذ بعين الأعتبار لحاملة في المستقبل .

٤- يشمل الوسام المواطنين الكويتيين وأبناء الكويتيات وأبناء فئة البدون وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي فقط .

٥- الفئات الواجب شمولها بالتكريم من الدرجة الأولى هي « العاملين من وزارة الصحة ، الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ، الإعلام ، الاطفاء، التجارة، الخارجية ، الكهرباء والماء ، النفط ، الديوان الأميري مجلس الوزراء،مجلس الأمة ، الأوقاف ، العدل ، وزارة الشؤون ، وزارة الدولة للخدمات ، هيئة الإتصالات ، جهاز تكنلوجيا المعلومات ، المعلومات المدنية ، فرق التفتيش في هيئات البلدية ، هيئة القوى العاملة ، هيئة البيئة ، هيئة الغذاء ، هيئة الصناعة ، الطيران المدني، شركة الخطوط الجوية الكويتية، الموانئ ، الجمارك ، هيئة الطرق،هيئة الاعاقة.

٦- الفئات الأهلية المتطوعين المسجلين بالدفاع المدني بكافة الجهات الحكومية ، والقطاع الزراعي ، الجمعيات التعاونية بمختلف خدماتها ، شركات تعبئة الوقود ، شركة المخابز والمطاحن الكويتية، فرق متطوعين المناطق، شركة المواشي الكويتية ، المتطوعين بالسفارات والملاحق الثقافية والصحية لسفارات دولة الكويت في الخارج ، المتطوعين من القطاع الصحي الأهلي ، المتطوعين في البنوك والمؤسسات التجارية .