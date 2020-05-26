عبدالله الكندري: على الحكومة أن لا تتجاهل تصنيف الجمعيات التعاونية كصفوف أولى

وصف النائب محمد الهدية تكريم مجلس الوزراء لجميع العاملين في الصفوف الأمامية، بالمبادرة المستحقة تقديراً للجهود الوطنية الكبيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء العالمي.

وقال الهدية إن آلية تكريم الموظفين في القطاع الحكومي من العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة، المكلفين بالعمل على مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد محل تقدير وترحيب شعبي، داعياً إلى شمول التكريم أيضاً للعاملين في القطاع التعاوني، ممثلاً باتحاد الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات الجمعيات والعاملين فيها داخل جميع المناطق.

وأضاف أن دور العاملين في قطاع التعاون كان حيوياً في الأزمة الصحية ومحل إشادة من الجميع، مثمناً ما قاموا به من عمل جبار في تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين على مدى 3 أشهر، وتنظيم عمل الأسواق المركزية في الجمعيات، مبيناً أنه على الحكومة استحقاق ضمهم إلى تكريم العاملين في الصفوف الأمامية.

بدوره، قال النائب عبدالله الكندري، إنه على الحكومة أن لا تتجاهل تصنيف الجمعيات التعاونية كصفوف أولى تقديرا لدورهم الكبير والإستثنائي في مواجهة الوباء فمنهم من أصيب وبعضهم توفاه الله إثر إصابته، داعياً مجلس الوزراء إلى تأكيد موقفه بشأن هذه الفئة المستحقة وترجمة خطاب صاحب السمو في حق الجمعيات التعاونية.