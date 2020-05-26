سفير الكويت بالصين: 3 طائرات تحمل مستلزمات طبية متجهة للبلاد وثلاث أخرى نهاية الأسبوع

26 مايو 2020 || قال سفير دولة الكويت لدى الصين السفير سميح جوهر حيات اليوم الثلاثاء إن ثلاث طائرات شحن عملاقة غادرت مطار شانغهاي الدولي متجهة إلى البلاد وعلى متنها مئات الأطنان من المستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز المخزون الاستراتيجي في البلاد.

كما كشف السفير حيات في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية نسخة منه عن أن ثلاث طائرات شحن أخرى مجدولة أيضًا ضمن الجسر الجوي القائم مع الصين في نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن عدد طائرات الشحن منذ بدء جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» وحتى الآن بلغ 16 طائرة شحن مدنية وعسكرية ضمن جدول إمداد البلاد بالمستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز المخزون الاستراتيجي في وزارة الصحة الكويتية والقطاعات الأخرى بالدولة بإشراف وتوجيه مباشر من جانب مجلس الوزراء الكويتي.

كما لفت السفير حيات إلى أن هناك شحنات أخرى من المستلزمات الطبية والوقائية انطلقت الأسبوع الماضي من الصين باتجاه البلاد عن طريق الشحن البحري من أهم الموانئ الصينية الدولية في مدينتي «شنغهاي» و«تيانجين» وإنه من المتوقع وصولها إلى دولة الكويت قريبًا.

وأعرب السفير حيات عن تقدير دولة الكويت للجهود المتواصلة والمخلصة التي تقوم فيها قيادات الحكومة الصينية وخاصة في وزارتي الخارجية والتجارة وهيئة الجمارك المركزية في تقديم الدعم الدائم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل الصعوبات والعقبات أمام السفارة الكويتية في بكين لدعم جهود احتواء ومكافحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» .