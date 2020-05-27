دميثير: المواطنون يمرون بحالة نفسية سيئة ويجب ان تكون هناك انفراجة في تحركاتهم

27 مايو 2020 || طالب النائب خلف دميثير بضرورة رفع الحظر الكلي لأن المواطنين يعانون ويمرون بحالة نفسية سيئة لم يمروا بها حتى في الغزو .

وقال في تصريحات عقب اللقاء النيابي الحكومي في مجلس الأمة اليوم إنه على الحكومة ان تكون متفهمة لهذا الجانب وتتخذ التدابير الوقائية اللازمة لان هناك اضطراب من هذا الضغط النفسي ويجب ان تكون هناك انفراجة في تحرك الناس.

وأضاف انه تم أيضا في اللقاء الحديث عن الموظفين الذين لا يتقاضون رواتب منذ 3 اشهر خاصة انه تم تعيينهم مشددا على ضرورة الإسراع في حسم الامر ورفع المعاناة عنهم.

واستطرد دميثير قائلا ” اننا لا نلوم الحكومة وهي مجتهدة في جوانب عديدة لكن هناك بطء في بعض الإجراءات ونحن نعاونهم ونشيد بجهودهم واجتماعاتهم المستمرة لمواجهة هذا الأمر”.