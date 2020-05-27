الدمخي : مجلس الوزراء سيرفع كشوفات بالعفو الأميري عن عدد كبير من السجناء .. قريبا

27 مايو 2020 || قال النائب الدكتورعادل الدمخي ان وزير الداخلية أكد بان هناك كشوفات سيرفعها مجلس الوزراء بشأن العفو الاميري تشمل اعداد كبيره من المساجين.

واضاف الدمخي في تصريح صحفي في مجلس الامة ان اجتماع اليوم مع سمو رئيس الوزراء وعدد من الوزراء كان عن الخطة المستقبلية لعودة الحياة الطبيعية في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وشدد الدمخي على ضرورة مكافحة الفساد الذي دفع ضريبته الشعب الكويتي لافتا الى انه للاسف كان هناك تجار للاقامات وتجار بشر سكتت عنهم الحكومات السابقة علي الرغم من وجود بعض الوعود الا ان هذه العصابات توطنت داخل الكويت بالتعاون مع عصابات خارج البلد.

واشار الى انه تطرق لبعض قضايا غسيل الاموال التي اصبحت فضائح دولية للاسف ويجب مواجهتها مشددا علي ضروره مواجهة الهدر والفساد في الجهات الحكومية بفريق واحد اسوة بالفريق الذي واجه وباء كورونا كونهم اخطر من هذا الوباء في المجتمع.

وقال الدمخي “اجتمعنا كلجنة حقوق انسان مع وزير الداخلية وشرحنا له ما يحصل من اعتصامات داخل السجن المركزي وشرح لنا ما حدث ووعدنا بانتهاء كل المشاكل خلال يومين” واضاف ان وزير الداخلية اكد بان هناك كشوفات سترفع قريبا من مجلس الوزراء بشأن العفو الأميري وستشمل عددا كبيرا من السجناء لافتا الي ان هناك ١٨ مسجونا مريضا اعراضهم خفيفة ولله الحمد تم عزلهم في جزء من السجن المركزي.

واوضح الدمخي انه ولله الحمد تم وضع اشتراطات صحية لعودة الصلاة في المساجد مبشرا اهل الكويت بان هذا الامر سيتم قريبا ان شاء الله.

ولفت الى ان النواب اكدوا خلال الاجتماع على ضروره حل مشكلة الكويتيين الذين هم من دون رواتب بالاضافة الي ضروره تكريم جميع من عمل في الصفوف الامامية ضمن المكرمة الاميرية.