هايف يطالب الحكومة تطبيق اقتراحات النواب والأخذ بملاحظاتهم

27 مايو 2020 || طالب النائب محمد هايف الحكومة أن تأخذ المقترحات والمطالبات التي طرحها النواب خلال اجتماع اليوم بعين الاعتبار وتطبيق ما يلزم منها .

وقال في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب انتهاء اللقاء النيابي الحكومي، إن اللقاء تضمن العديد من مقترحات النواب وأيضًا تم نقل تساؤلات المواطنين فيما يتعلق بإنهاء العام الدراسي وإعادة فتح المساجد وفتح فروع الجمعيات في المناطق.

وأكد هايف ضرورة تخليص المعاملات عن بعد من خلال الحكومة الذكية لأنه بات أمرًا مهمًّا جدًّا، وأيضًا حل مشكلة الكويتيين بلا رواتب.

واضاف ان اللقاء تناول أيضا فترة السماح بالحظر الجزئي المزمع تطبيقه ، وقضية اصحاب الحلال الخليجين الموجودين بالخارج وكيفية السماح لهم برعاية أمورهم بالداخل، وقضية الدراسة عن بعد .

وبين أنه تم أيضًا طرح موضوع انتشار المرض في السجن المركزي والذي أثير في اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع وزير الداخلية، كما تم طرح موضوع العفو ونقل جميع التساؤلات التي تدور بالساحة بشأن دعم المتطوعين وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى البحث والمقترحات .