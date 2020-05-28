«الصحة» : 845 إصابة جديدة ب«كورونا»والاجمالي 24112.. وتسجيل 10 حالات وفاة

28 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 845 اصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 24112 حالة في حین تم تسجیل 10 حالات

وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 185 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال845 السابقة تضمنت «212 حالة لمواطنین كویتیین» و«208 حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«161 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«91 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «255 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«222 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«189 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«96 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«83 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «85 حالة بمنطقة خیطان» و«82 حالة بمنطقة العبدلي» و«75 حالة بمنطقة الفروانیة» و«48 حالة بمنطقة جلیب الشیوخ».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 197 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15229 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة عدد 81 شخصا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 3396 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوص اتبلغ أكثر من 341ر282 ألف فحص.

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