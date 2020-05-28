ممثل سمو الأمير وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في اجتماع حول تمويل التنمية في عصر «كوفيد 19»

28 مايو 2020 || ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمیر البلاد حفظه الله ورعاه وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وفد دولة الكویت إلى أعمال الاجتماع رفیع المستوى حول تمویل التنمیة في عصر «كوفید 19 » وما بعده الذي عقد الیوم عبر تقنیة الإتصال المرئي بدعوة مشتركة من رئیس وزراء كندا ورئیس وزراء جمھوریة جامایكا والأمین العام للأمم المتحدة وذلك في سیاق تضافر الجھود الدولیة لإیجاد حلول ملموسة وعاجلة للتحدیات التي یواجھھا العالم جراء تفشي وباء فایروس كورونا المستجد وتبادل الأفكار والرؤى تجاه مواجھة تداعیات ھذه الجائحة.

وضم وفد دولة الكویت مساعد وزیر الخارجیة لشؤون المنظمات الدولیة الوزیر المفوض ناصر الھین وعددا من كبار المسؤولین في وزارة الخارجیة.

«إع»