وزيرة «الإسكان»: إطلاق استبيان إلكتروني لتعديل مواد لائحة الرعاية السكنية

28 مايو 2020 || أعلنت وزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس إطلاق استبیان إلكتروني للاطلاع على اقتراحات المواطنین حول لائحة الرعایة السكنیة الخاصة بمواضیع تتعلق بالبدل وإصدار وثیقة التملك و حفظ حقوق الأسرة الكویتیة.

وقالت الفارس في تصریح صحفي الیوم إن الاستبیان الذي یحمل شعار «شاركنا لأنك تھمنا» یھدف إلى خدمة المواطن الكویتي متمنیة من المواطنین التفاعل الإیجابي مع ھذا الاستبیان.

وأضافت “نسعى لفتح الآفاق للوصول لأفضل حلول إسكانیة واقتراحاتكم محل اھتمام لنا في تطویر وتعزیز عملنا”.

وأوضحت أنه سیتم تلقي مقترحات المواطنین الكویتیین حول أي تعدیلات أو مقترحات على لائحة الرعایة السكنیة من خلال الاستبیان وذلك عبر الرابط الإلكتروني «https://pahw.

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وكانت الوزیرة الفارس عقد خلال شھر رمضان سلسلة اجتماعات عبر تقنیة الاتصال المرئي مع عدد من ممثلي اللجان الشعبیة في المناطق الإسكانیة الجدیدة تم خلالھا تلقي العدید من المقترحات التي تمت دراسة جوانبھا التنفیذیة والقانونیة.

«إع»