وزير الداخلية: عودة الحظر الجزئي واستمرار عزل الجليب والمهبولة وإضافة 4 مناطق جديدة

28 مايو 2020 || أعلن نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح العودة إلى فرض نظام حظر التجول الجزئي في البلاد ما بین الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا واستمرار العزل التام لمنطقتي جلیب الشیوخ والمھبولة إضافة إلى عزل مناطق جدیدة.

وقال الوزیر الصالح في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في قصر السیف الیوم الخمیس عبر تقنیة الاتصال المرئي إنه “سیتم إجراء عزل تام لمجموعة من المناطق التي كانت معزولة سابقًا «جلیب الشیوخ والمھبولة» وسیتم عزل مناطق جدیدة «الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي»”.

وأضاف أنه سیتم إلغاء مجموعة من تصاریح عدم التعرض التي منحت للجھات أثناء الفترة السابقة، داعیًا الجمیع إلى التأكد من تصریحه قبل الخروج مع بدایة تطبیق حظر التجول الجزئي.

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