وزير الصحة يعرض مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد

28 مايو 2020 || أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود أنه سیتم في المرحلة الأولى من مراحل العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة في البلاد السماح بعمل الأنشطة التالیة وھي المساجد ودور العبادة بعد تجھیزھا وفق الاشتراطات الصحیة والأنشطة الصناعیة والخدمات العامة «الصیانة-خدمات الشحن-الغاز-مصبغة غسیل الملابس».

وقال الحمود في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الیوم الخمیس عبر تقنیة الاتصال المرئي في قصر السیف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إن الأنشطة التي سیتم السماح بعملھا أیضا تضم خدمات التوصیل للمنازل والمطاعم والمقاھي «الشراء من السیارة» والشركات المزودة للاتصالات والإنترنت والتجزئة الغذائیة «الجمعیات-البقالات-التموین».

وأضاف أن الأنشطة تضم أیضا النقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحطات الوقود وخدماتھا والمستشفیات والعیادات الخاصة والمركبات والمعدات «معارض-كراجات-قطع غیار-غسل السیارات».

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