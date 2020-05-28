«الخدمة المدنية»: تمديد تعطيل العمل بالوزارات والجهات الحكومية لاشعار آخر

28 مايو 2020 || أعلن دیوان الخدمة المدنیة تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه یوم 20 أبریل الماضي بشأن تعطیل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات “احترازیا” بسبب فیروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر.

وأفاد الدیوان في تعمیم نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» الیوم أنه بناء على قرار مجلس الوزراء سیتم اعتبار تلك الفترة أیام راحة على أن یراعى عند تقریر عودة العمل مستقبلا أحكام دلیل سیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر أنه یجوز للوزیر المختص أو رئیس الجھة تقریر عدم شمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القیادیة والموظفین التابعین لشاغلي ھذه الوظائف بھذه الراحة أو جزء منھا وذلك للتجھیز لعودة العمل.

وبین أنه نظرا للطبیعة الاستثنائیة للتعامل مع مقتضیات مواجھة ھذه الأزمة فقد أقر مجلس الوزارة تولي الأجھزة والھیئات والجھات ذات طبیعة العمل الخاصة بما فیھا القطاع النفطي بمعرفتھا تنظیم قواعد عملھا في تحدید من یستوجب التزامھم بممارسة أعمالھم من العاملین في كل منھا وفقا لما تتطلبھ مصلحة العمل ویحقق المصلحة العامة.

وأضاف أن كل جھة حكومیة تكلف بعضا من موظفیھا للانتھاء من إعداد وصرف مرتبات شھر یونیو المقبل وذلك في أقصر وقت ممكن.

وأشار إلى أنه نظرا للطبیعة الاستثنائیة لھذه الراحة فیعتد بالأیام المشار إلیھا كمزاولة فعلیة في بعض مجالات الوظیفة العامة التي تقرر فیھا النصوص أو القواعد استبعاد أیام الراحات من مدة المزاولة الفعلیة كمدة المزاولة الفعلیة المقررة لصرف المكافآت المالیة مقابل الخدمات الممتازة أو لتقییم الأداء تقییما فعلیا أو إعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات التي تقع بین انقطاعین.

ووجه الدیوان جمیع الجھات الحكومیة بالتقید بما تقرر والعمل بموجبه.

«إع»