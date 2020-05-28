المزرم: الحكومة ستؤمن الحیاة الكریمة لسكان المناطق الخاضعة للعزل التام

28 مايو 2020 || أكد رئیس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم أن الحكومة ستقوم بتأمین الحیاة الكریمة لسكان المناطق التي قرر مجلس الوزراء الیوم فرض عزل تام علیھا وھي الفروانیة وخیطان وحولي والنقرة ومیدان حولي وتوفیر كل ما یحتاجونه من مواد غذائیة وتموینیة وأسطوانات الغاز وخدمات صحیة وغیرھا.

جاء ذلك في كلمة المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر تقنیة الاتصال المرئي في قصر السیف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء.

وجدد المزرم التأكید على أن الفرق الحكومیة المختصة ستقوم بتوفیر كل سبل الراحة وجمیع الاحتیاجات المعیشیة والصحیة وحفظ الأمن في تلك المناطق كما ھو محدد ومطلوب منھا.

وأشار إلى أن ھذه المناطق سوف تتم معاملتھا على غرار المعاملة التي تمت لمنطقتي جلیب الشیوخ والمھبولة خلال الفترة الماضیة وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء اتخذ قرارين الأول نص على على تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد یوم الاثنین الموافق 20 أبریل الماضي بشأن تعطیل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة احترازیا بسبب فیروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من یوم الأحد الموافق 26 أبریل الماضي حتى یوم الخمیس الموافق 28 مایو الجاري باعتبارھا أیام راحة بحیث تمتد حتى إشعار آخر.

ویجوز للوزیر المختص أو رئیس الجھة تقریر عدم شمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القیادیة والموظفین التابعین شاغلي ھذه الوظائف بھذه الراحة وذلك للتجھیز لعودة العمل.

كما أنه بالنظر إلى الطبیعة الاستثنائیة في التعامل مع مقتضیات مواجھة ھذه الأزمة ستتولى الأجھزة والھیئات والجھات ذات طبیعة العمل الخاصة بما فیھا القطاع النفطي بمعرفتھا تنظیم قواعد عملھا في تحدید من یستوجب التزامھم بممارسة أعمالھم من العاملین في كل منھم وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل ویحقق المصلحة العامة.

وأما القرار الثاني فقد نص على تعدیل مدة حظر التجول «الجزئي» في البلاد لیكون من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا یومیا اعتبارا من یوم السبت الموافق 30 مایو الجاري وحتى إشعار آخر.

كما تقرر أیضا فرض عزل تام لمنطقة الفروانیة بكاملھا ما عدا المساحة المحددة بین الأربعة شوارع وھي شوارع أرقام 60 و120 و502 و129.

وتقرر فرض عزل تام على منطقة خیطان للقطع أرقام 4 و6 و7 و8 و9 وعزل تام لحولي والنقرة وعزل تام لمیدان حولي.

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كما تقرر الاستمرار في العزل التام لمنطقتي المھبولة وجلیب الشیوخ أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد اعتبارا من 2020/5/30 ولحین إشعار آخر.

وتم تكلیف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد وإعداد الضوابط والآلیات التفصیلیة بھذا الشأن.

وتقرر اعتماد خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكلیف الوزراء كل في مجالھ اختصاص تنفیذ المرحلة الأولى من خطة العودة التدریجیة للحیاة اعتبارا من یوم الأحد الموافق 31 مایو الجاري«إع»