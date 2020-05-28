مجلس الوزراء يعتمد خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتي تشمل 5 مراحل

التأكيد على ضرورة وأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية

إلزام الجمعيات التعاونية بدفع مستحقات شراء الكمامات للموردين خلال 15 يوماً من بيعها 29 مايو 2020 || اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تشمل 5 مراحل.

وقرر المجلس تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية للحياة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/5/2020.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:أحيط المجلس في مستهل أعماله بتكليف حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه للدكتور الشيخ أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية بتمثيل سموه بحضور الدعوة الموجهة لسموه حفظه الله ورعاه من بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة للمشاركة في قمة اللقاحات العالمية لعام 2020 التي تستضيفها المملكة المتحدة في 4 /6 /2020 والهادفة لتأمين الدعم المطلوب للتحالف الدولي للقاحات والتحصين .

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات ذات الصلة بجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقد تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار كورونا المستجد .

واستعرض بهذا الصدد خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمها الأمين العام المساعد أسامة الدعيج رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد خطة العودة والتي تم إعدادها بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الصحة .

وقد اشتملت على إجراءات ودراسات المنظمات والمؤسسات الصحية العالمية والدراسات المتخصصة بهذا الشأن ، والتي جاءت في ضوء تجارب الدول التي بدأت إجراءات العودة للحياة الطبيعية.

كما تضمن العرض كذلك المرتكزات والمؤشرات والمعايير الأساسية للانتقال بين المراحل والتي تقوم على عدد من المؤشرات الطبية منها « مقاييس انتقال العدوى ، وثبات أرقام الإصابات لفترة كافيه ، وانخفاض نسبة أشغال الأسرة في العناية المركزة وفي المستشفيات ، وانخفاض نسبة المصابين بين المسحات اليومية » والتي يعتمد عليها الانتقال من مرحلة إلى أخرى وصولاً إلى الحياة الطبيعية .

وقد ناقش المجلس بشكل مستفيض كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخطة ومراحلها المختلفة والمقومات الكفيلة بتحقيق النجاح المأمول.

وقد أعتمد المجلس خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية ، وعبر عن تقديره للجهود الطبية التي بذلت في إعدادها .

كما استمع المجلس إلى شرح مفصل قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ د.

باسل الحمود حول المراحل الخمسة لعودة الحياة لطبيعتها ، وقرر مجلس الوزراء الآتي :- أولاً :- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 20 /4 /2020 بشأن تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة « احترازياً » بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 /4 /2020 وحتى يوم الخميس الموافق 28 /5 /2020 باعتبارهما أيام راحة ، بحيث تمتد حتى إشعار آخر .

ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة تقرير عدم شمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القيادية والموظفين التابعين لشاغلي هذه الوظائف بهذه الراحة وذلك للتجهيز لعودة العمل .

كما أنه نظراً للطبيعة الاستثنائية للتعامل مع مقتضيات مواجهة هذه الأزمة ، فتتولى الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بما فيها القطاع النفطي بمعرفتها تنظيم قواعد عملها في تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة أعمالهم من العاملين في كل منها وفقاً لما تتطلبه مصلحة العمل ويحقق المصلحة العامة .

ثانياً :-

تعديل مدة حظر التجول بالبلاد ليكون من الساعة السادسة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً يومياً اعتباراً مـن يوم السبت الموافـق 30 /5 /2020 وحـتى إشعار آخر .

فرض عزل تام لبعض قطع المناطق التالية :-

الفروانية .

خيطان .

حولي والنقرة .

ميدان حولي .

والاستمرار في العزل التام لمنطقتي « المهبولة ، جليب الشيوخ» أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 /5 /2020 ولحين إشعار آخر .

تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد ، وإعداد الضوابط والآليات التفصيلية بهذا الشأن .

ثالثاً :- اعتماد خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية للحياة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 /5 /2020 .

رابعاً :- إلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدفع كافة المستحقات الخاصة بشراء الكمامات الموردة للجمعيات« المصنعة محلياً أو المستورة » للموردين خلال فترة لا تزيد عن 15 يوماً من بيعها .

وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بقواعد الحظر وتطبيق التعليمات الصادرة من السلطات الصحية والتي ساهمت بشكل كبير في الانتقال لمرحلة العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

كما أكد على ضرورة وأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية للوصول إلى الأهداف المرجوة لمنع انتشار العدوى ونجاح خطة العودة للحياة الطبيعية بإذن الله ، سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع وأن يحفـظ الكويـت وأهـلها ومـن يعيش على أرضها من كل سوء.

«إع»