وزارة الصحة: 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 25184 حالة

29 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 1072 إصابة جدیدة بمرض فیروس كورونا المستجد «كوفید 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 25184 حالة في حین تم تسجیل 9 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 194 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ1072 السابقة تضمنت «234 حالة لمواطنین كویتیین» و«293 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«147 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«142 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «353 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«293 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«223 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«111 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«92 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «منطقة جلیب الشیوخ 93 حالة» و«منطقة الفروانیة 89 حالة» و«منطقة العبدلي 76 حالة» و«منطقة خیطان 75 حالة» و«منطقة المنقف 74 حالة».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 191 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19» وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15717 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة 65 شخصًا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغت 4011 مسحة، مشیرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 352ر286 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني، موصیًا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 575 حالة من المصابین بمرض «كوفید 19» لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 9273 حالة.