«الشؤون» : استمرار التسوق بالجمعيات بنظام حجز المواعيد خلال الحظر الجزئي

30 مايو 2020 || أعلن وكیل وزارة الشؤون الاجتماعیة عبدالعزیز شعیب استمرار حجز مواعید الجمعیات التعاونیة عن طریق «الباركود» للاسواق المركزیة والفروع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وقف العمل بقرار الحظر الكلي والعمل بقرار الحظر الجزئي.

وأوضح شعیب في تصریح صحفي الیوم السبت أن الجمعیات التعاونیة لن تستقبل روادھا خلال فترة الحظر الجزئي إلا من خلال نظام حجز المواعید «الباركود» مشیرا الى أنھ تم التنسیق بین وزارة الشؤون ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعیات والجھات ذات الاختصاص لتستمر الجمعیات التعاونیة في استقبال المستھلكین خلال فترة الحظر الجزئي بشكل منتظم.

وعن نظام عمل الجمعیات التعاونیة في المناطق التي تقرر عزلھا مثل الفروانیة وحولي ومیدان حولي وخیطان أكد شعیب أنھا ستعمل ایضا بنظام حجز المواعید المذكور حیث ستعمل الاسواق المركزیة على مدار 24 ساعة.

وبین أنه تم الایعاز لكافة الجمعیات بحیث یتم فتح فرع على الاقل في كل قطعة لتلبیة احتیاجات المستھلكین ویكون التسوق في الافرع عن طریق حجز المواعید.