«المحاسبة» يوافق على 454 موضوعا بقيمة 883 مليون دينار

31 مايو 2020 || أعلن دیوان المحاسبة الكویتي موافقته على 454 موضوعا بقیمة اجمالیة تقدر بحوالي 883 ملیون دینار كویتي «نحو 8ر2 ملیار دولار أمریكي» وذلك خلال الفترة من 12 مارس الماضي وحتى الآن.

وقالت مدقق أول في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعیة بالدیوان فاطمة درویش في بیان ل السبت إن فریق عمل متابعة الحالات الطارئة قام خلال الفترة المذكورة أعلاه بإبداء الرأي في 658 موضوعا.

وأوضحت درویش أن الموضوعات التي تمت الموافقة علیھا تضمنت تعاقدات یمتد تنفیذھا لعدة سنوات مالیة.

وأضافت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستھا وبحثھا أسفرت عن تحقیق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقیمة تقارب 30 ملیون دینار «نحو 96 ملیون دولار».

وذكرت أن الموضوعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بمكافحة تداعیات أزمة «كورونا» التي تجتاح البلاد مثلت نسبة 57 في المئة من إجمالي قیمة الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة بقیمة اجمالیة مقدارھا 377 ملیون دینار «نحو 2ر1 ملیار دولار» ولعدد 226 موضوعا.

وبینت أن تلك الموضوعات المعروضة تخص كلا من وزارة الصحة ووزارة المالیة ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء مشیرة إلى أنه كان لوزارة الصحة النصیب الأكبر منھا بنسبة 50 في المئة بقیمة 187 ملیون دینار «نحو 599 ملیون دولار» وتضمنت 142 موضوعا.

وأفادت أن الموضوعات الطارئة الأخرى ھي للأعمال الحیویة التي كان لابد من استمرارھا لضمان استدامة الأعمال في البلاد مثل عقود الخدمات والتشغیل والصیانة والنظافة للمرافق والمنشآت بالدولة بالإضافة لموضوعات المشروعات الانشائیة التي لا تزال قید الانشاء مثل انشاء وإنجاز وصیانة الحزمة رقم «2 «لمبنى الركاب الجدید «T2 «التي بلغت قیمته 169 ملیون دینار «نحو 541 ملیون دولار».

وقالت درویش إن دیوان المحاسبة أصدر رأیھ بعدم الموافقة على 31 موضوعا بقیمة اجمالیة تقارب ال27 ملیون دینار «نحو 86 ملیون دولار» وذلك لعدة أسباب.

یذكر أن فریق عمل متابعة الحالات الطارئة بدیوان المحاسبة یواصل أعمالھ بالتدقیق على صحة وسلامة الإجراءات لتعاقدات الجھات الحكومیة المشمولة برقابتھ طوال المرحلة الأولى من مراحل خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة.