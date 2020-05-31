اتحاد «التعاونيات»: تسلمنا 12 مليون كمامة من وزارة التجارة وزعت على الجمعيات

31 مايو 2020 || أعلن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان اليوم الأحد أن الاتحاد تسلم 12 مليون كمامة من وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على الجمعيات كافة بسعر 90 فلسا للحبة.

وقال الهضيبان لوكالة الأنباء الكويتية إن سعر بيع العلبة الواحدة للجمهور التي تحتوي 50 كمامة يبلغ 5ر4 دينار كويتي «نحو5ر14 دولار أمريكي » لافتا إلى أن كل جمعية لها 3600 علبة كمامات .

يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.

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