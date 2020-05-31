هيئة القوى العاملة: تطبيق حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة ابتداء من الغد

31 مايو 2020 || أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين تطبيق القرار الإداري رقم 535 / 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من 11 صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال المدير العام للهيئة أحمد الموسى في تصريح صحفي اليوم الأحد إن فرق التفتيش في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر و ستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار الموسى إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية.

وأوضح أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل مؤكدا الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار.

ولفت إلى أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه جاء مراعيا للمصلحة العامة ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.

وكشف أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملين لديهم فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.

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