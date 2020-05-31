صفاء الهاشم لوزير الداخلية: الرأفة بحال كبار السن.. لا يستطيعون إثبات الحضور عبر تطبيق «Curfew Permits»

وجهت النائب صفاء الهاشم رسالة إلى وزير الداخلية تطلب فيها النظر بعين الرأفة لكبار السن واللى ماعنده منفذ لتطبيق «Curfew Permits» خصوصا أنكم ذكرتم أنه يتوجب على صاحب الترخيص خلال فترة الحظر الجزئي لمراجعة المستشفيات أو المستوصفات تأكيد وصوله الى المستشفى أو المستوصف من خلال هذا التطبيق.

وقالت الهاشم، “يا معالى الوزير هذا التطبيق صعب على كبار السن بالذات لإثبات حضورهم فى المستوصف وتلقيت اتصالات كثيرة وصلتني من أشخاص كبار بالسن، لأن بعضهم وصل المستشفى مثلا وكان فيه زحام شديد ورجع، أو مر الجمعية لأن لديه موعد حجز وتأخر و«صار عليهم بلوك»، المشكلة الأكبر ان ما فيه توعية إعلامية لطريقة التعامل مع التطبيق”.

وطلبت الهاشم الرأفة بحال كبار السن، طلعتهم الوحيدة لمراجعة طبيب أو فحص، وراحتهم هدف لنا وبخاصة إن كان مرافق معاهم أحد أبنائهم، أو سائق وممرضة.