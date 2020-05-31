عبد الكريم الكندري: القضايا التعليمية لا تقتصر على إنهاء العام الدراسي فقط

31 مايو 2020 || أكد النائب د.

عبدالكريم الكندري أن من الكارثة أن يعتقد وزير التربية والتعليم العالي بأن القضايا التربوية التي تنتظر الفصل بها وإعلان خططها تقتصر على إنهاء العام الدراسي من عدمه.

وقال الكندري في تصريح صحفي إن الوزير الذي خرج بمقابلة تلفزيونية ليلة أول من أمس لم يعط إجابات قاطعة لجميع الأسئلة المتعلقة بمستقبل كل بيت في الكويت وبأبنائهم الطلبة، متسائلاً هل يعلم الوزير بأن هناك حاليا أكثر من «٦٠٠٠» طالب وطالبة تخرجوا من الصف الثاني عشر وتسلموا شهاداتهم فعليا وحتى الآن لم يتم توضيح؟ وماهي خطة الوزارة تجاههم؟ وهل سيلتحقون بجامعة الكويت أم بالبعثات الخارجية أو بالبعثات الداخلية في الجامعات الخاصة؟.

وأضاف الكندري أن اتخاذ قرار نهائي في العام الدراسي يتعلق بأبعاد أخرى منها مستقبل خريجي الثانوية في المدارس الحكومية، مشيراً إلى أن الجميع يعلم بأن اغلب الجامعات الداخلية والخارجية ستدشن عامها الدراسي في سبتمبر القادم.

واعتبر الكندري أن عدم خضوع الوزير للضغوط السياسة أمر مقدر وأن اهتمامه بتحصيل الطلبة العلمي يشكر عليه لكن هذا ليس له دخل بإصدار قرار واضح محدد دون تردد مرتبط بما بعده، مبيناً أن التعليم ليس متوقفا فقط على الصف الثاني عشر بل هناك خريجين وطلبة يريدون استكمال دراستهم وهناك بعثات وخطط ايفاد ومتابعة وعودة للموفدين لدولهم وهي أمور الوزير لم يتطرق لها حتى الآن ولم تصدر وزارته فيها قرارا واضحا.