الدلال يقترح السماح بإرتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة

31 مايو 2020 || أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته: قرر مجلس الوزراء في يوم الخميس الماضي الموافق 28 مايو 2020 إنتهاء مرحلة الحظر الكلي والدخول إبتداءاً من اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 بالحظر الجزئي وهي مرحلة أولي من ضمن عدة مراحل قادمة بهدف مواجهة وباء فيروس كورونا ومن ثم بإذن الله الرجوع إلي الحياة الطبيعية، وعلي الرغم من حرص وإجتهاد الجهات الحكومية ودورها المقدر إلا أن تفاصيل تلك المراحل تحتاج إلي إبداء عدد من الملاحظات والمقترحات الأولية من أجل تطوير الأدوار الحكومية ودعم المواطنين والمقيمين ومن هذا المنطلق، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- قيام وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف في المرحلة الحالية السماح بإرتياد المساجد للصلوات المغرب والعشاء والفجر وعدم الإكتفاء بالصلاة الظهر والعصر في مواعيد الحظر الجزئي مع أهمية أن يكون ذلك بضوابط منها أن يكون في ذات المنطقة ومراعاة الإحتياطات الصحية .

2- السماح للمواطنين والمقيمين بممارسة رياضة المشي لما له من إيجابيات في المرحلة السابقة ولكن نظراً لحرارة الجو الحالية العالية وصعوبة الحركة فيقترح لمجلس الوزراء السماح بفتح المجال لرياضة المشي خلال الفترة القادمة الى الساعة 7 او 8 ليلاً .

3- خطوات الحكومة في المرحلة الأولي تقتضي فتح عدد من المصالح والأعمال وبالضرورة هذه المصالح والأعمال يتطلب لها وجود حركة أموال ناهيك عن أنشطة المواطنين والمقيمين وبالتالي فأن يستلزم عمل البنوك وحضورها مبكراً لذلك أري التبكير وتعجيل بفتح البنوك منذ الأسبوع الحالي لان التأخير في فتح المصارف والبنوك مضر بالجميع .

4- من أهم القرارات الأخيرة تلك المتعلقة بفتح العيادات الخاصة لأداء دورها المهم في دعم الطاقم الطبي وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، ومع إيجابية هذا القرارات إلا أنه يصطدم بواقع الحظر الكلي لعدد من المناطق مثل حولي والفروانية وخيطان وغيرها مما يجعل عملية الوصول للعيادات الخاصة عملية صعبة أو غير ممكنة لذا يرجي السماح لمن لديه موعد مع عيادة خاصة بالدخول إلي المنطقة التي فيها العيادة أو قيام الحكومة بإيجاد تصريحات خاصة لزيارات العيادات عبر إستخدام الوسائل الإلكترونية.

5 – هناك حرص من الجهات الصحية علي التباعد الإجتماعي ولبس الكمامات مع الإلزام قانونياً بلبسها ، ونظراً لصعوبة ذلك حيث أن الدولة لم توفر الكمامات الطبية او الصحية اللازمة في الأسواق للمواطنين والمقيمين وزيادة أسعار الكمامات ، ومن جانب اخر نحن في مجتمع يوجد فيه كبار سن وفيه نسبة كبيرة من صغار السن مما يتطلب معه التدرج وتوفير الخدمة قبل الالزام بها وهو ما يتطلب معه إعادة النظر في إلزامية هذا القرار وإستبدال ذلك بالحث الإجتماعي والإعلامي إلي حين توفير كميات كبيرة وكافية لكافة المواطنين والمقيمين .

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