5 نواب يقدمون طلبا لعقد الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية

قدم النواب محمد الدلال، أسامة الشاهين، ثامر السويط، خالد العتيبي والحميدي السبيعي، طلبا لعقد جلسات مجلس الأمة واجتماعات اللجان البرلمانية.

وقال النواب في طلبهم:

تخوض دولة الكويت بكافة مؤسساتها وقطاعاتها ومواطنيها والمقيمين فيها مواجهة كبيرة ضد وباء فيروس كورونا , وقد أعلنت الحكومة في يوم الخميس الماضي الموافق 28 مايو 2020 خطتها للمراحل القادمة لمواجهة الوباء وعودة الحياة إلي أجهزة الدولة وقطاعيها العام والخاص , كما سبق ذلك لقاء دعي له رئيس مجلس الأمة أستمع من خلاله الأعضاء لعرض من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن أبرز توجهات الحكومة القادمة , وعلي الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة والمقدرة والمشكورة من الحكومة ولجانها العاملة وبالأخص فيمن هم في مقدمة الصفوف إلا أن ما أعلن عنه يوم الخميس 28 مايو 2020 يتطلب التوقف لديه كثيراً وتقييمه وإبداء الرأي والملاحظات وأحياناً تقديم التصويب إذا أستلزم الأمر فالمراحل طويلة زمنياً وتبعات الأخذ بهذه المنهجية لها سلبياتها كما أن لها إيجابياتها وهو ما يتطلب معه أن تعقد جلسات لمجلس الأمة وإجتماعات للجان المجلس المختصة لبحث كافة تفاصيل خطة المراحل القادمة والسعي لتعزيز الإيجابيات وتقليص السلبيات , لذا من واقع المسؤولية والدستورية والقانونية يرجي التكرم بالموافقة علي الآتي :

1 – الدعوة إلي إعادة إنعقاد جلسات المجلس العامة علي أن تكون أولوية البحث والنقاش للقضايا الخاصة بمواجهة الوباء ثم استكمال جدول الأعمال وفقاً لأولويات المواطنين .

2 – قرر مجلس الأمة في قرار له سابق قيام عدد من لجانه بالإجتماع لمتابعة الخطوات الحكومية وأوجه الصرف الحكومي بشأن مواجهة الوباء , ونظراً لأهمية المراحل القادمة التي أعلنت عنها الحكومة بما فيها من تفاصيل تتطلب التقييم وبالتالي التعزيز أو التصويب مما يتطلب معه دعوة لجان المجلس البرلمانية للإنعقاد في أكثر من اجتماع وفق خطة زمنية عاجلة ودعوة ممثلي الحكومة لبحث تلك المراحل والتفاصيل كل حسب اختصاصه، ومن أمثلة ذلك:

• اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحث :

– الجوانب والأثار القانونية لتداعيات الوباء ومنها مفهوم القوة القاهرة وأدوار القضاء وأجهزة العدالة والقانون في التعامل مع تداعيات الوباء حالياً ومستقبلاً علي الدولة والأفراد ..إلخ .

• اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحث :

– التبعات المالية والاقتصادية للوباء في ظل خطة المراحل القادمة وبالأخص الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعاملين فيه ..إلخ .

-التوجهات والخطط التنفيذية لدعم الاقتصاد وميزانية الدولة ..إلخ .

-بحث ونقاش المقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن التركيبة السكانية .

• اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل لبحث :

-الخطة الصحية والطبية للمراحل القادمة , مدي توافر المستلزمات الطبية للطاقم الطبي والمساند , دعم الكوادر الطبية والكوادر المساعدة ..إلخ .

– شؤون القوي العاملة ودعم قوي العمل الوطنية .

– دعم العمل التطوعي والتعاوني والخيري البارز والإيجابي أثناء الأزمة.

• اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لبحث :

-خطط وآليات بدء عمل المؤسسات التعليمية والعقبات التي تواجه ذلك .

-بحث ونقاش ودعم الخطوات العملية للتعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية الحكومية وفي الخاص.

• اجتماع لجنة المرافق العامة لبحث :

-فاعلية وجاهزية عدد من القطاعات وأبرزها فاعلية قطاع الكهرباء والماء في ظل الظروف الحالية والاستهلاك العالي للكهرباء والماء .

-عودة العمل وسرعة فتح المحلات التجارية والتشغيلية والخدمات في ظل طول مدة المراحل والحجر الكلي لعدد من المناطق ..إلخ .

• اجتماع لجنة حقوق الإنسان لبحث :

– المقترحات النيابية بشأن التحقيق والبحث بشأن العمالة الوافدة وما يرتبط بها من قضايا ومسائل مثارة.

• اجتماع لجنة حماية الأموال العامة لبحث :

– بحث ومناقشة ومتابعة القضايا المثارة بشأن التجاوزات علي المال العام ومكافحة الفساد .

• اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث :

– استكمال إجتماعات اللجنة مشكورة بشأن متابعة المصاريف والإلتزامات المالية الخاصة بالأزمة وميزانية والحالة المالية للدولة .