«تحديث » .. “” تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية

31 مايو 2020 || أودع النائب فيصل الكندري استجوابه لوزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي اليوم لدى رئيس مجلس الأمة ، متضمنا محورا واحدا بشأن سوء ادارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا.

و أكد الكندري أن استجوابه الموجه إلى وزير التربية ليس شخصانيا وأن اختلافه معه هو للمصلحة العامة ولصحة ومستقبل أبنائنا الطلبة. وقال الكندري في تصريح صحفي “الكل شاهد لقاء وزير التربية بالأمس الذي أكد لي صحة واستحقاق استجوابي والجميع كان منتظر هذا اللقاء كل أولياء الأمور والشعب الكويتي وصدور قرار أو توضيح خطة يشرح خلالها اجراءاته حيال الأزمة الحالية”. واعتبر أن اللقاء كان عبارة عن تناقضات فقط لا غير وكلام انشائي من وزير حكومي لم يستفد منه المواطنين ولم يكن هناك شفافية في حديثه، وما قاله هو كلام غير مسؤول بكل أسف وأنه لم يتوقع هذا الرد من الوزير. وقال الكندري “كنت أتمنى أن يكون لدى الوزير خطط تتماشى مع الوضع الاستثنائي الحالي والإعلان عنها مع مشاركة الجميع فيها، والتي تعني بالمقام الأول سلامة أبنائنا الطلبة في هذا الظرف وهذه الأزمة”. وأضاف ان الجميع لاحظ أنه منذ بداية الأزمة كانت لدى الوزراء عدة خطط إذا ما نجحت الأولى كانت هناك خطة بديلة للتعديل عليها، الا وزير التربية الذي وضع خطة جامدة منذ 15 مارس الماضي. وردا على كلام الوزير خلال لقاء الأمس بأنه غير مجبر ان يخرج ويتحدث، قائلا ” أنت مجبر ان تخرج وتتحدث لأنها مسؤوليتك مواجهة الناس وطمأنتهم بمصير أبنائهم ومستقبلهم التعليمي وليس بالوعود والقسم فنحن في دولة مؤسسات”. ورأى أن الوزير لم يحذو حذو نظرائه الوزراء الآخرين بالوضوح أمام الناس ولم يغير خططه ولم ينزل الميدان لمشاهدة الأمور على الطبيعة. واختتم الكندري تصريحه بالقول “نحن على موعد مع منصة الاستجواب في أول جلسة عادية قادمة وبالتنسيق ما بين المجلس والحكومة وإذا كان لديه ما يفنده على المنصة فأنا لدي ما أقوله واوضحه للشعب الكويتي

وفيما يلي نص الاستجواب: بسم الله الرحمن الرحيم ” إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ” «الأحزاب ۷۲»

عندما أديت القسم المنصوص عليه في المادة «91» من الدستور:أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترموقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

فأنني حريص على عملي والامانة التي منحني اياها الشعب الكويتي.

ومن منطلق المسؤوليات المناطة کنائب امثل الأمة ومن خلال تحمل هذه الأمانة التي احاسب عليها امام رب العالمين ومن ثم الشعب الكويتي فأنني ومن خلال دوري الرقابي فأنني حريص اشد الحرص على حماية وسلامة الشعب الكويتي والحفاظ عليه وفقا للسلطات التي اناطني بهاالكويتي، خاصة واننا نمر في ظروف غير طبيعية وازمة غير مسبوقة بسبب ما يمر به العالم اثر جائحة فيروس كورونا الذي عطل الحياة بكل نواحيها حفاظا على أرواح الشعوب ونظرا لما تضمنته تقارير منظمة الصحة العالمية، ونحن في الكويت اتخذت الحكومة منذ بداية الأزمة اجراءات متميزة حظيت بإشادة عالمية ومحلية لما قامت به الأجهزة المختصة بينها وزارة الصحة من خطوات استباقية لحماية الشعب الكويتي والمقيمين على ارض هذا الوطن، خاصة في ظل التوجهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي اعطى سموه منذ بداية الأزمة توجيهاته بضرورة الحفاظ على ارواح المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة التدابير بهذا الشأن.

وكان للتوجيهات الصحية دورا متميزا ايضا في ارشاد كافة الاجهزة الحكومية بضرورة وضع اجراءات وقائية تهدف لسلامة الجميع، وعلية اتخذ مجلس الوزراء سلسلة من الاجراءات التي لا تخفى على الجميع، الا اننا وفي ظل استمرار هذا الوباء تفاجأنا بقرارات وزير التربية والتعليم العالي غير المدروسة والمتضمنة استئناف العام الدراسي في أغسطس المقبل رغم خطورة الوضع وانعكاسه على ارواح ابنائنا الطلبة ورغم تحذيراتنا المستمرة ومطالباتنا له بشأن عدم المجازفة بأرواح طلبتنا و أعضاء هيئة التدريس و موظفي وزارة التربية الا انه لا يزال متمسكا بقراره الفردي وعدم التفاته الى تحذيرات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية و خطة الدولة التي وضعتها بمراحلها الخمسة وظل يغرد لوحده في قراره وكأنه يتحدى القرارات الصحية التي التزمت بها العديد من دول العالم بينها خليجية وعربية و دولية قررت تعطيل الدراسة وترحيل الطلبة للصف الذي يليه.

ومن هذا المنطلق والتزاما بقسمي الدستوري اتقدم بهذا الاستجواب الى وزير التربية والتعليم العالي من محور واحد:

سوء إدارة العملية التعليمية خلال ازمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة ولا يزال وزير التربية والتعليم العالي يماطل في انهاء العام الدراسي ويراهن على استئناف الدراسة في أغسطس المقبل لطلبة الثانوية العامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رغم خطورة الوضع بسبب جائحة كورونا و كذلك عدم وضوح رؤية الوزارة للمراحل الأخرى و يعلن ما بين فترة و أخرى عن وجود خيارات لديه و لم يذكرها سوى كلام مكرر في كل مرة .

ان هذا التوجه الخطير سينعكس سلبا على طلبتنا والمعلمين والدكاترة وغيرهم من الاداريين وسيساهم في نشر الوباء فيما بينهم مما يهدد حياتهم وحياة اسرهم وبالتالي قد ينتشر الوباء بشكل اوسع، خاصة وان العديد من المدارس تحولت الى محاجر و مراكز إيواء للوافدين والعاملين في بعض الجمعيات التعاونية، وان استئناف العام الدراسي يتطلب العديد من الاجراءات الوقائية فضلا عن أن العديد من التصريحات لمسؤولي منظمة الصحة او تصريحات وزير الصحة الشيخ د.

باسل الصباح تؤكد أن جائحة كورونا قد تستمر الى نهاية العام في ظل عدم وجود لقاح لمكافحة هذا الفيروس، ولا نعرف اسباب تمسك وزير التربية في قراره وعدم الالتفات الى التحذيرات الصحية وعدم وجود اي فرص حقيقية تضمن سلامة ابنائنا من انتشار الفيروس فيما بينهم.

وحذرت وزير التربية مرارا وتكرارا من المجازفة في هذا القرار لان ارواح طلبتنا و سلامتهم ليست محل للتجارب بيد الاخرين للمجازفة فيها او حقل تجارب للمخاطرة بها.

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وانطلاقا مما سبق، فإنني اتوجه بهذا الاستجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي بصفته

نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله»