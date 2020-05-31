الغانم: تسلمت رسميًّا استجوابًا من النائب فيصل الكندري لوزير التربية من محور واحد

31 مايو 2020 || أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلمه رسميًّا استجوابًا من النائب فيصل الكندري إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي مكون من محور واحد، مشيرًا إلى أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال أول جلسة عادية قادمة.

وأوضح الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم أن محور الاستجواب يتعلق بسوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بضرر جسيم على الطلبة وفقًا لصحيفة الاستجواب .

وأضاف الغانم أنه وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير التربية بهذا الاستجواب.

وقال” وقعت على الاستجواب وأشرت عليه وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة عادية قادمة”.

وبشأن جلسات المجلس القادمة قال الغانم” سبق أن صرحت بأننا سوف نستأنف الجلسات بعد العيد إن شاء الله، وغدًا سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس عند الساعة الثانية عشرة والنصف لتحديد موعد أول جلسة عادية قادمة، والتي ستكون الأسبوع القادم أو الذي يليه”.

وأشار الغانم إلى وجود رأيين بأن تكون الأسبوع القادم أو الذي يليه، حتى يتسنى للجان عقد اجتماعاتها والانتهاء من كافة تقاريرها خلال الأسبوع القادم، ويليه مباشرة عقد جلسة للمجلس.

وأوضح الغانم أن القرار في هذا الشأن سيكون لمكتب المجلس وسيتم أيضًا استشراف آراء النواب من قبل مكتب المجلس، لافتًا إلى أنه سيعلن بعد اجتماع يوم غد عن بقية التفاصيل.