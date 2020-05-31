الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة

31 مايو 2020 || أعلن النائب محمد الدلال تقديمه اقتراحًا برغبة قال في مقدمته: قرر مجلس الوزراء في يوم الخميس الماضي الموافق 28 مايو 2020 انتهاء مرحلة الحظر الكلي والدخول ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 بالحظر الجزئي وهي مرحلة أولى من ضمن عدة مراحل قادمة بهدف مواجهة وباء فيروس كورونا ومن ثم بإذن الله الرجوع إلى الحياة الطبيعية، وعلي الرغم من حرص واجتهاد الجهات الحكومية ودورها المقدر إلا أن تفاصيل تلك المراحل تحتاج إلى إبداء عدد من الملاحظات والمقترحات الأولية من أجل تطوير الأدوار الحكومية ودعم المواطنين والمقيمين ومن هذا المنطلق، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- قيام وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف في المرحلة الحالية السماح بارتياد المساجد للصلوات المغرب والعشاء والفجر وعدم الاكتفاء بصلاة الظهر والعصر في مواعيد الحظر الجزئي مع أهمية أن يكون ذلك بضوابط منها أن يكون في ذات المنطقة ومراعاة الاحتياطات الصحية .

2- السماح للمواطنين والمقيمين بممارسة رياضة المشي لما له من إيجابيات في المرحلة السابقة ولكن نظرًا لحرارة الجو الحالية العالية وصعوبة الحركة فيقترح لمجلس الوزراء السماح بفتح المجال لرياضة المشي خلال الفترة القادمة إلى الساعة 7 أو 8 ليلًا .

3- خطوات الحكومة في المرحلة الأولى تقتضي فتح عدد من المصالح والأعمال وبالضرورة هذه المصالح والأعمال يتطلب لها وجود حركة أموال ناهيك عن أنشطة المواطنين والمقيمين وبالتالي فأن يستلزم عمل البنوك وحضورها مبكرًا لذلك أرى التبكير وتعجيل بفتح البنوك منذ الأسبوع الحالي لأن التأخير في فتح المصارف والبنوك مضر بالجميع .

4- من أهم القرارات الأخيرة تلك المتعلقة بفتح العيادات الخاصة لأداء دورها المهم في دعم الطاقم الطبي وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، ومع إيجابية هذا القرارات إلا أنه يصطدم بواقع الحظر الكلي لعدد من المناطق مثل حولي والفروانية وخيطان وغيرها مما يجعل عملية الوصول للعيادات الخاصة عملية صعبة أو غير ممكنة لذا يرجي السماح لمن لديه موعد مع عيادة خاصة بالدخول إلى المنطقة التي فيها العيادة أو قيام الحكومة بإيجاد تصريحات خاصة لزيارات العيادات عبر استخدام الوسائل الإلكترونية.

5 – هناك حرص من الجهات الصحية علي التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات مع الإلزام قانونيًّا بلبسها، ونظرًا لصعوبة ذلك حيث إن الدولة لم توفر الكمامات الطبية أو الصحية اللازمة في الأسواق للمواطنين والمقيمين وزيادة أسعار الكمامات، ومن جانب آخر نحن في مجتمع يوجد فيه كبار سن وفيه نسبة كبيرة من صغار السن مما يتطلب معه التدرج وتوفير الخدمة قبل الإلزام بها وهو ما يتطلب معه إعادة النظر في إلزامية هذا القرار واستبدال ذلك بالحث الاجتماعي والإعلامي إلى حين توفير كميات كبيرة وكافية لكافة المواطنين والمقيمين .

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