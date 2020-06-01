الفضالة يطالب وزارة الصحة بعمل فحص دوري ومستمر للعاملين بالجمعيات التعاونية

01 يونيو 2020 || شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة قيام وزارة الصحة بفحص جميع العاملين في الجمعيات التعاونية بشكل مستمر وعدم الاكتفاء بالفحص لمرة واحدة لحماية مرتادي تلك الجمعيات من مواطنين ومقيمين كونها مراكز للتجمع.

وقال الفضالة في تصريح بمجلس الأمة اليوم ، إن موضوع فحص العاملين بالجمعيات التعاونية يشكل هاجسا وخطرا كبيرا على المواطنين، لاسيما ان الجمعيات التعاونية تشهد تجمعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، وفي الوقت نفسه ثبتت اصابات على العاملين بها بفيروس كورونا وبشكل متكرر وفي الجمعيات كافة.

وطالب الفضالة بان يكون الفحص دوري لكل جمعية ولو مرة واحدة شهرياً للتأكد من خلوها من هذا المرض، لافتاً إلى انه على تواصل دائم مع قيادات وزارة الصحة لتطبيق هذه الأمر من اجل إنهاء تلك المشكلة التعاونية والحد من تزايد عدد المصابين بالجمعيات وعدم انتشار هذا الوباء.

من جهة أخرى وفيما يخص التصاريح والبلوك الذي حدث تجاه بعض المواطنين استنكر الفضالة مطالبة وزارة الداخلية لهم بالتوجه الى أحد أفرعها في منطقة العدان لكتابة تعهد او ما شابه.

وأضاف أن لديه العديد من الفيديوهات تبين الأعداد والتجمعات الكبيرة هناك، وأن هذا الامر فيه خطر على حياة المواطنين، مطالباً وزارة الداخلية بعمل آلية اخرى وسرعة الغاء البلوك لان هناك الكثير من كبار السن والأشخاص كانوا يراجعون المستشفيات والمستوصفات ولم يكن لديهم علم بانه يجب تأكيد حضورهم من خلال تطبيق وزارة الداخلية.

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