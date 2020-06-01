الغانم: المجلس سيستأنف جلساته 16 يونيو الجاري

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن مكتب المجلس قرر بإجماع الحضور استئناف جلسات المجلس ابتداء من 16و17 يونيو في جلسة عادية قد تمتد إلى الخميس 18 يونيو إذا استدعى الأمر.

وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين، أنه وبعد التواصل مع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح فقد طلب أن تكون الجلسة في الأسبوع بعد المقبل وليس الأسبوع المقبل رغم تأكيده ورئيس الحكومة في السابق أن الحكومة ستحضر في أي وقت يحدده المجلس.

وأوضح الغانم، أن اعتبارات عدة صاحبت قرار مكتب المجلس اليوم، منها تقدير الوضع لوزير الصحة ومنح اللجان فرصة أكبر للانتهاء من التقارير والقوانين المهمة ليتسنى لنا التصويت عليها في الجلسة المقبلة، لافتا إلى الاتفاق على دعوة رؤساء اللجان البرلمانية لاستئناف الاجتماعات ابتداء من الأسبوع الجاري.

وإذ جدد الغانم التأكيد على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية الممكنة أثناء عقد الجلسات، فإنه أكد بأن المدة التي توقفت فيها الجلسات ستضاف إلى دور الانعقاد وليس إلى الفصل التشريعي، وأن عدد الجلسات سيزيد عن العدد المحدد في الجدول الموزع.

وقال الغانم، انتظر تقرير لجنة الأولويات، لكن رئيس المجلس هو من يضع جدول الأعمال بالتشاور والتنسيق مع النواب، مرجحا إجراء تعديل على بنوده.

وتوقع الغانم، أن يكون البند الأول في جدول الأعمال لاستعدادات الحكومة وإجراءاتها في التعامل مع أزمة كورونا استنادا إلى طلب من الرئاسة وعدد كبير من النواب.

وذكر الغانم أن الاستجواب يقدم على سواه من البنود، إلا إذا رأى المجلس خلاف ذلك، وسأقترح كرئيس أن يكون استجواب وزير التربية د. سعود الحربي هو البند التالي لما بعد مناقشة إجراءات مواجهة كورونا، ومن ثم إقرار القوانين وحسم العديد من الطلبات التي نأمل التصويت عليها، معربا عن ثقته بتعاون النواب وقدرة المجلس على تعويض ما فاته من الإنجاز التشريعي بعد التوقف الذي حصل أخيرا للجلسات بسبب جائحة كورونا.