صفاء الهاشم: اللجنة المالية تناقش الأحد معالجة آثار أزمة كورونا وتأجيل أقساط صندوق المتعثرين

01 يونيو 2020 || أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم أن اللجنة ستجتمع الاحد المقبل لمناقشة المشروع بقانون رقم ٨٣ بشأن تأجيل تحصيل الاقساط المستحقة على عملاء صندوق المتعثرين، والتقرير الخاص بمشروع القانون رقم ٨٦ بشأن الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.



وقالت الهاشم في تصريح صحفي بمجلس الأم ان اللجنة ستعقد عقب ذلك خلال الاسبوع المقبل لقاء مفتوح بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجموعة من النواب والوزراء المعنيين والجهات المالية والفنية المعنية للاستماع الى ملاحظات أصحاب المشاريع على مشروع القانون رقم ٨٦ المحال من الحكومة في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا ، والمشاكل الحالية والتراتبات التي حصلت نتيجة الحظر الكلي والجزئي وتأثيرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الهاشم في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن اللجنة المالية لديها مجموعة من القوانين المحالة من الحكومة ولكن ما عطل مناقشتها الحظر الكلي وتقليل اجتماعات اللجنة والتعليمات الصارمة من السلطات الصحية بهذا الشأن.

وبينت أن من أهم مشاريع القوانين المحالة من الحكومة هو المشروع بقانون رقم ٨٦ الخاص بمعالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا نظرا لكونه يمس شريحة كبيرة من الشباب والفتيات الكويتيين اصحاب المشاريع.

وأوضحت الهاشم ان القانون يضم جهات متعددة منها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وهيئة القوى العاملة ممثلة بوزيرة الشؤون ووزير النفط ووزير التجارة ووزير المالية، ولذلك ارتأت اللجنة ان يضم الاجتماع كل الجهات المعنية.

وأعلنت انه سيتم استدعاء اصحاب المشاريع الصغيرة بشكل يتناسب مع اوامر السلطات الصحية ، داعية كل من لديه افكار ومواضيع مهمة الى التواصل فيما بينهم لتحديد المشاكل وإيصالها للجنة.

وأكدت الهاشم أن جائحة كورونا على مستوى العالم لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه في ظل استمرار تحذيرات وزيرالصحة، داعية الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ولفتت الى انها كرئيسة للجنة المالية يهمها ان يدرج في جلسة الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو الجاري التقرير الخاص بالمشروع بقانون رقم ٨٣ بشأن تأجيل تحصيل الاقساط المستحقة على عملاء صندوق المتعثرين، والتقرير الخاص بمشروع القانون رقم ٨٦ بشأن الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

واكدت ان اللجنة لا تملك ادراج مواضيع اخرى نظرا لوجود مواضيع أخرى متأخرة لدى بقية اللجان.

وأعربت الهاشم عن املها في ان يتم الانتهاء من اكبر عدد ممكن من التقارير ، مؤكدة ان فايروس كورونا كانت له تأثيرات كثيرة صحية واقتصادية اهمها التأثير على نفسيات اصحاب المشاريع الطين توقفت اعمالهم وينتابهم القلق من أمور عدة.

وعولت كثيرا على اللقاء الذي سيتم الترتيب له الاسبوع المقبل مع الوزراء المعنيين والجهات الاقتصادية المختصة للاستماع الى الشكاوى والآراء من اصحاب المشاريع بشأن المشروع بقانون رقم ٨٦.