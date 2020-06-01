صفاء الهاشم: «المالية» البرلمانية تناقش معالجة آثار أزمة كورونا وتأجيل أقساط صندوق المتعثرين.. الأحد المقبل

أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم أن اللجنة ستجتمع الاحد المقبل لمناقشة المشروع بقانون رقم ٨٣ بشأن تأجيل تحصيل الاقساط المستحقة على عملاء صندوق المتعثرين، والتقرير الخاص بمشروع القانون رقم ٨٦ بشأن الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

وقالت الهاشم في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن اللجنة ستعقد عقب ذلك خلال الاسبوع المقبل لقاء مفتوح بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجموعة من النواب والوزراء المعنيين والجهات المالية والفنية المعنية للاستماع الى ملاحظات أصحاب المشاريع على مشروع القانون رقم ٨٦ المحال من الحكومة في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا ، والمشاكل الحالية والتراتبات التي حصلت نتيجة الحظر الكلي والجزئي وتأثيرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الهاشم، إن اللجنة المالية لديها مجموعة من القوانين المحالة من الحكومة ولكن ما عطل مناقشتها الحظر الكلي وتقليل اجتماعات اللجنة والتعليمات الصارمة من السلطات الصحية بهذا الشأن.

وبينت الهاشم، أن من أهم مشاريع القوانين المحالة من الحكومة هو المشروع بقانون رقم ٨٦ الخاص بمعالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا نظرا لكونه يمس شريحة كبيرة من الشباب والفتيات الكويتيين اصحاب المشاريع.