هيئة الرياضة: عودة النشاط الرياضي باتت قريبة

01 يونيو 2020 || قال المدیر العام للھیئة العامة للریاضة حمود فلیطح إن خطوات عودة النشاط الریاضي في البلاد تسیر في الاتجاه الصحیح وباتت قریبة طبقًا لاشتراطات السلطات الصحیة بعد شھور من توقفھا بسبب انتشار فیروس كورونا المستجد .

وأضاف فلیطح في تصریح صحفي الیوم عقب ختام اجتماع اللجنة الثلاثیة التي تضم بحانب الھیئة كلًّا من اللجنة الأولمبیة الكویتیة ووزارة الصحة أنه سیتم السماح بعودة اللاعبین لأداء التدریبات في بعض الألعاب خلال الفترة المقبلة تمھیدًا لاستئناف النشاط الریاضي على المستوى المحلي.

وذكر أن اللجنة الفنیة المشكلة من ھذه الجھات ستجتمع غدًا لتحدید عدد الألعاب الفردیة والجماعیة التي سیسمح لھا بالعودة للتدریبات والفترات الزمنیة لأداء التدریبات وتحدید شروط الإجراءات الصحیة الواجب التقید بھا في التدریبات معتبرًا أن ھذه المرحلة مھمة لعودة المنافسات الریاضیة مطلع شھر سبتمبر المقبل.

وأكد أنه بالرغم من أن جمیع الریاضیین یتطلعون لعودة التدریبات والنشاط الریاضي في الھیئات الریاضیة فإن توفیر البیئة الصحیة للاعبین والأجھزة الفنیة والإداریة وأیضًا الجماھیر تبقى ھي الأھم للحفاظ على صحة الجمیع.

وثمن التعاون المثمر بین كافة الجھات ذات الصلة لاستئناف النشاط الریاضي بعد أن تم إیقافه منذ نحو ثلاثة أشھر تنفیذًا لتعلیمات مجلس الوزراء.

یذكر أنه شارك في الاجتماع رئیس اللجنة الأولمبیة الكویتیة الشیخ فھد ناصر صباح الأحمد ووكیل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبیة المساندة بثینة المضف ونائب رئیس مجلس إدارة ھیئة الریاضة أسد تقي وعدد من قیادیي الجھات المذكورة.

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