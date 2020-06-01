الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات و الجهات الحكومية

01 يونيو 2020 || أعلن النائب د.

عادل الدمخي أنه تقدم باقتراح برغبة لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات و الجهات الحكومية قبل المراجعة لإنجاز المعاملات.

ونص الاقتراح على ما يلي: بعد نجاح تجربة حجز المواعيد المسبقة في أكثر من جهة حكومية خلال فترة أزمة كورونا وذلك لما لمسناه من تسهيل وتنظيم التعامل من خلال الحجوزات ومعرفة المطلوب لإنجاز المعاملة أو العمل.

لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تعميم هذه التجربة على جميع الوزارات والجهات الحكومية بحيث يتم حجز المواعيد المسبقة لمن يستلزم حضوره تتضمن التاريخ والوقت والأوراق المطلوبة وذلك تيسيرا وتنظيما للمراجعين.

«إع»