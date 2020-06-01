الناطق باسم الحكومة :انشاء كیان معني بمتابعة تنفیذ مراحل خطة العودة للحیاة الطبیعیة

01 يونيو 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قررانشاء كیان معني بمتابعة وتنفیذ اشتراطات السلطات الصحیة في اثناء تنفیذ مراحل خطة العودة للحیاة الطبیعیة والمعدة من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

.

جاء ذلك في كلمة المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر تقنیة الاتصال المرئي في قصر السیف عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه سمو الشیخ صباح الخالدرئیس مجلس الوزراء.

وقال المزرم ان القرارات تشمل تكلیف الجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات إنشاء منصة مركزیة لإدارة المواعید الحكومیة تمكن المراجعین من الحصول على المواعید قبل مراجعة الجھة الحكومیة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحیة لاسیما التباعد الجسدي.

وأضاف ان مجلس الوزراء قرر تكلیف مؤسسة البترول وشركاتھا التابعة إنشاء وتجھیز أجنحة طبیة بالقاعات «5 و6 و8» بأرض المعارض في منطقة مشرف مع تزویدھا بكل المرافق الضروریة والأجھزة والمعدات اللازمة لتشغیلھا بشكل متكامل