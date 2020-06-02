ماجد المطيري: ترقية استثنائية لمنتسبي «الداخلية» و«الحرس» و«الدفاع» و«الإطفاء»

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح برغبة، طالب فيه بمنح ترقية استثنائية لمنتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني والدفاع والإطفاء لمن خدم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال في مقدمة الاقتراح: نظرا للدور الكبير والمتميز الذي قام به منتسبو الجهات الأمنية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19″، إذ لبوا نداء الوطن رغم خطورة الموقف وصعوبة الظروف، إذ انحازوا إلى الكويت انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، فهم عملوا على مدار اليوم مخاطرين بأرواحهم وعوائلهم من أجل الكويت وتحملوا المشقة رغم الصيام وحرارة الجو إلا أنهم لم يتقاعسوا وكانوا رهن اشارة الوطن.

وطالب بمنح ترقية استثنائية لمنتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني والدفاع والإطفاء لمن خدم في مواجهة تداعيات أزمة كورونا تكريما لهم على ما قدموه من أجل مواجهة الجائحة.