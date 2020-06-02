الدقباسي: سأتقدم بطلب لتقديم مناقشة ” خفض قسط قرض المتقاعدين ” و” الاستبدال” على ما سواهما في الجلسة المقبلة

02 يونيو 2020 || أعلن النائب علي الدقباسي أنه انتهى من إعداد طلب بشأن مناقشة تقريري اللجنة المالية بشأن خفض القسط الشهري للمتقاعدين على قرض 7 أضعاف الراتب والآخر وتعديل قانون الاستبدال اللذان سبق وأقرهما المجلس في المداولة الأولى ، على ان يتم تقديم مناقشتهما على ما سواهما في الجلسة المقبلة.

وقال الدقباسي في تصريح صحفي إن الطلب يقضي بأن يقدم القانونين على ما عاداهما من أعمال عند استئناف جلسات المجلس، لتقديم شيء للمجتمع الكويتي وخاصة أرباب الأسر من المتقاعدين ويسهم بتخفيف الأعباء عليهم.

وتمنى الدقباسي من أعضاء مجلس الأمة الموافقة على هذا الطلب وأن يحوز على الإجماع وتوافق حكومي عليه خاصة وأنه تم إقرار القانونين في مداولتهما الأولى.

وأوضح أنه بإقرار هذين القانونين سيكون المجلس قد قدم إنجازا كبيرا يخدم المجتمع الكويتي ويسهم في تحقيق العدالة للمتقاعدين التي كانت أقساط التأمينات من خلال الاستبدال مجحفة في حقهم والتي توافقت عليه الحكومة والمجلس في وقت سابق.

وأكد الدقباسي على حاجة المجتمع بحاجة لمثل هذه التشريعات المنصفة والعادلة والتي لا تسهم في هدر أموال الدولة بل تسهم في تخفيف العبء عن المتقاعدين وهذا أفضل بكثير من تأجيل أقساط التأمينات.

واعتبر أن تأجيل الأقساط لم يحل المشكلة التي تكمن في الفوائد التي تفرضها التأمينات وأيضا في القسط الكبير الذي يرهق المتقاعدين، مؤكدا أن هذين الاقتراحين بحاجة إلى الدعم والتوافق الحكومي النيابي الذي سيكون له أثر إيجابي على المتقاعدين اقتصاديا واجتماعيا.

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