خليل عبدالله يعلن رفضه المشروع الحكومي بشأن تخفيض رواتب العاملين في ” الخاص” خلال أزمة كورونا

02 يونيو 2020 || أكد النائب د.

خليل عبدالله انه سيصوت بعدم الموافقة على المشروع بقانون الحكومي بشأن معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد علي سوق العمل والذي يعطي الحق لصاحب العمل في تخفيض راتب العامل أو انهاء خدماته كونه لا يوفر اي حماية للموظفين الكويتيين.

وطالب عبدالله في تصريح صحفي الحكومة بأن تكف عن اتخاذ القرارات وتقديم المشاريع الارتجالية وتقديم المشاريع بقوانين ما انزل الله بها من سلطان .

واضاف “انه منذ بدء جائحة كورونا ونحن حريصون جدا على عدم عرقلة وارباك عمل الحكومة وابنائنا وبناتنا المتواجدين في الصفوف الامامية”.

واوضح عبدالله ان هناك ثلاثة مراحل مررنا وسنمر بها وهي ما قبل جائحة كورونا واثناء الجائحة وما بعدها، وكلنا حريصين علي ادارة الازمة اثناء وقوع الجائحة.

وطالب عبدالله الحكومة بضرورة مراجعة سلوكها واجراءاتها خاصة واننا كنواب لا نريد ان نربكها ونربك العاملين في الصفوف الاولي او نعطل اعمالهم او نحبط من همتهم .

واستغرب عبدالله تقديم الحكومة لمشروع قانون تحت مسمى معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد علي سوق العمل، متسائلا ماذا عن الكوارث الأخرى وما هو اساس هذا القانون المكون من ماده واحدة.

وأشار إلى أن تلك المادة تقول انه يجوز للوزير المختص الموافقة لأصحاب العمل بسبب الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا والتي تترتب على ذلك توقف النشاط كليا او جزئيا ان تمنح العمالة التي لديهم اجازة خاصة باجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وذلك خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفتره توقف النشاط.

واوضح عبدالله ان هذه المادة تتيح لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف أو انهاء خدماته بحجة جائحة كورونا.

وتساءل عن الموقف بالنسبة للموظفين الكويتيين فهل يجوز ان نستغل هذه الجائحة لنضع رقاب الشباب الكويتي الذي حاولنا تشجيعهم منذ سنوات عديدة للعمل في القطاع الخاص بإعطاء ورقة بيضاء لصاحب العمل لتخفيض رواتبهم او تسريحهم من العمل؟ووجه عبدالله رسالة إلى الحكومة بضرورة الكف عن اتخاذ الاجراءات الارتجالية التي لا يعرفون عواقبها وتبعاتها، مشدداً على ضرورة ان تكون العواقب والتبعات مدروسة بعناية.

وأكد عبدالله ان اي قرار سيتم اتخاذه الان سيتم دفع ثمنه ما بعد ازمة كورونا بشكل غير طيب وغير محمود.

وقال عبدالله ان الحكومة اغلقت الكثير من الاعمال ولذلك من حق المتضرر ان يطالب الحكومة بالتعويض في مرحلة لاحقة، متسائلا ما هي آلية تعويضهم وكيف سيتم حمايتهم من هذه القرارات الارتجالية التي اتخذت.

من جانب اخر كشف عبدالله ان اعداد الفحوصات لفيروس كورونا من قبل وزاره الصحة اصبحت متدنية، مشيراً إلى أن هناك مشاكل في فحص القطاعات التعاونية وبعض القطاعات التي تخدم بشكل مباشر المجتمع الكويتي بشكل دوري ومستمر لحمايه المجتمع.

وقال “اننا لا نعلم مدى دقة هذه المعلومة التي يتم تداولها بان هناك قطاعات معينه تخفي عن المجتمع الاثار المترتبة عن جائحة كورونا وان هناك ادارات في الدولة موبوءة كهيئة المعاقين وبعض العيادات التي يراجعها المعاقين”.

وطالب عبدالله في ختام تصريحه وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل بالتصريح بشفافية كاملة عن صحة هذه المعلومات حتي نحذر المجتمع من مراجعتها.

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